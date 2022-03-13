«قومي المرأة» ينعى أنيسة حسونة: كرست حياتها لخدمة وطنها حتى آخر لحظة

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، ببالغ الحزن والأسى، الدكتورة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب سابقا، والرئيس التنفيذي لمستشفى «الناس»، والمديرة التنفيذية السابقة لمؤسسة «مجدي يعقوب للقلب»، التي وافتها المنية اليوم، بعد صراع مع المرض.

القومي للمرأة ينعى أنيسة حسونة

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ حزنها لفقدان الراحلة العظيمة أنيسة حسونة، قائلة: «فقدت مصر اليوم نموذجا وطنيا عظيما وملهما للمرأة المصرية القوية المثابرة، التي كرست حياتها لخدمة وطنها ومجتمعها بكل إخلاص ومهنية حتى آخر لحظات حياتها، كما تعد رائدة من رائدات العمل الوطني، وشرفت جميع المناصب التي تقلدتها».

تعازي لأسرة الراحلة

وقدم أعضاء المجلس القومي للمرأة، التعازي والمواساة لأسرة وأصدقاء الفقيدة، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.