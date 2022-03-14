درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 14-3-2022 في مصر.. الصغرى تصل لـ3

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي البارد في طبقات الجو العليا، والقادم من جنوب شرق أوروبا على سطح البلاد المتوسط، والذي يؤثر على درجات الحرارة فى جميع أنحاء البلاد منذ الخميس الماضي.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، فى بيان صادر عنها، أن درجات الحرارة مازالت تسجل ما بين 16 إلى 21 درجة على محافظات شمال البلاد ومصر الوسطى، حيث يسود طقس بارد خلال ساعات النهار، في حين تزيد 3 درجات فقط على محافظات جنوب البلاد، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

طقس شديد البرودة

وتسجل العظمى 24 درجة مئوية، حيث يسود طقس دافئ خلال ساعات النهار، فيما يسود طقس شديد البرودة خلال ساعات الليل، وذلك على كل الأنحاء، إذ تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 5 و13 درجة مع بداية ساعات المساء.

درجات الحرارة المتوقعة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الاثنين، فى مصر على النحو التالي:

القاهرة 16 09

الإسكندرية 15 10

طنطا 16 08

شبين الكوم 16 08

دمنهور 15 09

بلطيم 16 10

مطروح 15 10

السلوم 15 09

سيوة 18 07

بورسعيد 15 09

دمياط 15 10

الزقازيق 16 09

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 16 08

السويس 17 09

العريش 15 08

رفح 15 07

رأس سدر 19 11

نخل 16 08

نويبع 23 15

طابا 20 13

كاترين 13 03

الطور 21 13

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 20 12

مرسى علم 20 13

الفيوم 17 07

بني سويف 17 08

المنيا 18 06

أسيوط 17 05

سوهاج 20 10

قنا 22 10

الأقصر 22 11

أسوان 23 11

إدفو 22 11

أبو سمبل 23 10

الوادي الجديد 22 10

شلاتين 23 13

ابو رماد 23 14

حلايب 25 14

راس حدربة 23 15.