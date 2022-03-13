حالة الطقس في البحيرة.. أجواء غائمة جزئيا ورياح محملة بالأتربة

تشهد محافظة البحيرة، اليوم الأحد، طقس غائم جزئيًا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وحالة صقيع، كما تشهد المدن والمراكز هبوب رياح خفيفة إلى متوسطة محملة بالرمال والأتربة، وذلك عقب موجة من ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأسبوع الماضي.

فرص سقوط الأمطار

وتشير التوقعات إلى أن حالة الطقس في المحافظة ستكون باردة نهاراً، شديدة البرودة ليلاً على جميع الأنحاء، بالإضافة إلى نشاط للرياح، وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريباً.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.52 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية: شمالية شرقية، فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 15 درجة مئوية، والصغري 9 درجات مئوية.

صيانة أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة متابعة الأوضاع أول بأول، وانعقاد غرفة العمليات المركزية وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية بالمدن والمراكز، مشددًا على ضرورة صيانة أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية في المدن والمراكز، تحسبًا لوقوع الحوادث.

كما شدد محافظ البحيرة على متابعة المعديات النهرية، وكذلك مراجعة المنازل الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها حماية لسلامة المواطنين، مشيرًا إلى استعداد البحيرة لفصل الشتاء من خلال نشر 1260 معدة، وتنفيذ نموذج محاكاة لعمل تلك المعدات وصفايات الصرف الصحي.