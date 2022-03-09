الموافقة على 92 طلبًا لبدء إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الموافقة على 92 طلبًا لبدء إجراءات التقنين لأوضاع أراضي أملاك الدولة، بعدما استوفت الضوابط والشروط، طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017، وذلك ضمن جهود استكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت، بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة، وممثل مديرية الأمن، والعقيد أحمد الغرابلي عضو الرقابة الإدارية والمستشار وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة، والمستشار أحمد حمدي مفوض الدولة، والمهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة، وممثلي الشباب وأعضاء اللجنة.

بحث طلبات التقنين مع مراعاة البُعد الاجتماعي

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على تنفيذ سياسة التيسير على المواطنين، وسرعة بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البعد الاجتماعي، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة، والعمل على استرداد حق الشعب.

فحص ومعاينة الأراضي

واستعرض الاجتماع آخر مستجدات ملف التقنين، وإجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلاً عن الطلبات التي جرى فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها.

وأوضح المهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة، أنه جرى خلال الاجتماع الموافقة على 32 حالة تقنين لأراضي على الظهير الصحراوي الغربي، و60 حالة على أراضي ملك الوحدات المحلية داخل الزمام، وأراضي خارج الزمام بنطاق الـ2 كيلو، بعد استيفاء الضوابط والشروط.