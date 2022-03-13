أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 13-3-2022.. مستقرة وطن عز بـ 15300 جنيه

استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 13-3-2022 في مصر، وذلك عقب عدة ارتفاعات الأسبوع الماضي، ليباع طن الحديد بسعر يتراوح بين 14900 جنيه إلى 15300، فيما وصل سعر بيع طن الأسمنت 1560 جنيهًا للطن.

وتعرضت أسعار الحديد والأسمنت الأسبوع الماضي لعدة تحركات سعريًا بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للخامات، منها البليت والفحم، ووفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية بيعت الخردة بسعر 628 دولارًا / طن وسجلت أسعار خام الحديد 153 دولارًا/ طن، وتراوحت أسعار مربعات الصلب – البيلت – ما بين 830– 860 دولارًا للطن وأسعار حديد التسليح ما بين 880– 915 دولارًا / طن ولفائف الأسلاك 960 – 1010 دولارات / طن.

ولم تعرض البورصات العالمية للأسعار المعادن أسعار الحديد لدولتي روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

- حديد عز بسعر 15300 جنيه.

- حديد المصريين بسعر 15200 جنيه.

- حديد بشاي بسعر 15250 جنيهًا.

- حديد المراكبي بسعر 14900 جنيه.

- حديد سرحان بـ14900 جنيه.

- حديد الكومي بسعر 14900 جنيه.

- حديد المعادي بسعر 14900 جنيه.

- حديد مصر ستيل بسعر 14900 جنيه.

- حديد العشري بسعر 14900 جنيه.

ويباع الأسمنت اليوم الأحد 13-3-2022 بأسعار تتراوح بين 1485 و1560 جنيهًا، متأثرًا بارتفاع سعر الفحم أحد أهم الخامات اللازمة لصناعة الأسمنت.

وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

- في الشركة العربية للأسمنت يباع بسعر 1550 جنيهًا.

- الشركة العربية للأسمنت النصر 1480 جنيهًا.

- المعلم 1480 جنيهًا.

- المخصوص 1500 جنيه.

- أسمنت وادي النيل 1480 جنيهًا.

- سيناء 42.5 بسعر 1470 جنيهًا.

- أسمنت حلوان 1500 جنيه.

- السويدي 1560 جنيهًا.

- المسلة 1470 جنيهًا

أسعار الجبس

استقرت Bسعار الجبس اليوم الأحد 13-3-2022 بدون أي زيادات

- جبس سيناء يباع بسعر 850 جنيهًا.

- البلاج العامرية يباع بسعر 650 جنيهًا.

- السويس يباع بسعر 580 جنيهًا.

- المعمار يباع بسعر 690 جنيهًا.

- الدولية يباع بسعر 710 جنيهات.