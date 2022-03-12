أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 12-3-2022: بلا زيادات جديدة

استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 12-3-2022 في مصر دون زيادة جديدة عقب عدة ارتفاعات الأسبوع الماضي، وتراوح سعر بيع طن الحديد بين 14900 إلى 15300 جنيه، فيما تراوح سعر بيع طن الأسمنت سعر 1560 إلى 15300 جنيه للطن.

وكانت أسعار الحديد والأسمنت قد تعرضت الأسبوع الماضي لعدة تحركات سعريًا بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للخامات، منها البليت والفحم.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

- حديد عز بسعر 15300 جنيه.

- حديد المصريين بسعر 15200 جنيه.

- حديد بشاي بسعر 15250 جنيهًا.

- حديد المراكبي بسعر 14900 جنيه.

- حديد سرحان بـ14900 جنيه.

- حديد الكومي بسعر 14900 جنيه.

- حديد المعادي بسعر 14900 جنيه.

- حديد مصر ستيل بسعر 14900 جنيه.

- حديد العشري بسعر 14900 جنيه.

فيما استقرت أسعار المادة الخام لليوم الثاني على التوالي، ليباع خام الحديد الصيني بسعر 156 دولارًا، وفحم الكوك الأسترالي بسعر 504 دولارات، والبليت التركي بسعر 645 دولارًا، وحديد التسليح التركي بسعر 960 دولارًا.

أسعار الأسمنت

ويباع الأسمنت اليوم السبت 12-3-2022 بأسعار تتراوح بين 1485 و1560 جنيهًا، متأثرًا بارتفاع سعر الفحم أحد أهم الخامات اللازمة لصناعة الأسمنت.

وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

- في الشركة العربية للأسمنت يباع بسعر 1550 جنيهًا.

- الشركة العربية للأسمنت النصر 1480 جنيهًا.

- المعلم 1480 جنيهًا.

- أسمنت وادي النيل 1480 جنيهًا.

- المخصوص 1500 جنيه.

- سيناء 42.5 بسعر 1470 جنيهًا.

- أسمنت حلوان 1500 جنيه.

- السويدي 1560 جنيهًا.

- المسلة 1470 جنيهًا

أسعار الجبس

- جبس سيناء يباع بسعر 850 جنيها.

- البلاج العامرية يباع بسعر 650 جنيهًا.

- السويس يباع بسعر 580 جنيهًا.

- المعمار يباع بسعر 690 جنيهًا.

- الدولية يباع بسعر 710 جنيهات.