نقابة الممثلين تنعي أنيسة حسونة: ندعو لها بالرحمة والمغفرة

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، الدكتورة أنيسة حسونة، التي رحلت عن عالمنا في وقت اليوم الأحد.

وقالت نقابة الممثلين في بيان: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي وفاة الدكتورة أنيسة حسونة نائبة البرلمان السابقة وأمين صندوق المجلس المصري للشئون الخارجية، وأحد أبرز المؤسسين لمستشفي الناس للأطفال والعديد من المؤسسات الخيرية».

نقابة الممثلين تنعي أنيسة حسونة

وتابع البيان: «ندعو لها بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان أنا لله وانا اليه راجعون».

وتوفيت أنيسة حسونة بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، تاركة مسيرة حافلة بالتحدي، فضلاً عن كونها أيقونة للمرأة المصرية، ورمزًا من رموز الإصرار والصمود والعمل المجتمعي.