أسباب إيقاف بطاقة التموين في 2022.. احذر من تقديم بيانات مزورة

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية إن من بين أسباب إيقاف بطاقة التموين في 2022، تقديم بيانات مُزورة حول التعليمات التي ترسلها الوزارة للمواطنين حاملي البطاقات عبر بونات صرف الخبز، ما يؤدي إلى إيقاف البطاقة التموينية وعدم التمكن من صرف الخبز أو السلع من خلالها.

أسباب إيقاف بطاقة التموين في 2022

وأكدت مصادر وزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريحات لـ «الوطن»، أن من أسباب إيقاف بطاقة التموين في 2022 هي إدلاء الشخص ببيانات خاطئة أو مُزورة، قائلة: «مساءلة مدنية وجنائية لأي من يسلم بيانات خاطئة ومزورة عن بيانات دخله وممتلكاته».

وطلبت وزارة التموين والتجارة الداخلية من بعض المواطنين إرسال بيانات بالدخل الشامل لهم إلى مكاتب التموين التابعين لها طبقًا لمحل الإقامة، وذلك من أجل تحديث بطاقات التموين والإبقاء فقط على مستحقي الدعم من الأسر الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول المرتفعة.

رسالة تحذير من وزارة التموين للمواطنين

ونصت الرسالة التي بثتها وزارة التموين عبر بونات صرف الخبز بداية من الشهر الجاري، على التالي: «برجاء التوجه لمكتب التموين لإثبات الأجر الشامل (الدخل) في موعد أقصاه 25 مارس 2022»، وأوضحت المصادر أنه يجب على كل صاحب بطاقة تموينية ظهرت له هذه الرسالة التوجه إلى مقر عمله واستخراج صورة من مفردات المرتب ثم تقديمها إلى مكتب التموين التابع له، وذلك تجنبًا لوقف البطاقة التموينية حال عدم اتباع التعليمات المرسلة عبر بونات صرف الخبز.

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، من إجراءات ضبط منظومة الدعم التمويني وتنقية بطاقات التموينية، الإبقاء فقط على الأسر والفئات المستحقة والأولى بالرعاية لاستحقاق الدعم التمويني الشهري ودعم الخبز، مع حذف كل المقيدين على قاعدة بيانات المنظومة وهم غير مستحقين لها.