«التموين»: 189 ألف طن قمح روماني وأوكراني ستصل مصر خلال أيام

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنَّه جرى استكمال شحن 189 ألف طن قمح تضمنت 63 ألف طن قمح روسي إضافة إلى 63 ألف طن قمح روماني و63 ألف طن قمح أوكراني وستصل هذه السفن إلى المواني المصرية خلال الأيام المقبلة، وذلك في إطار متابعة شحنات الأقماح المستوردة والمتعاقد عليها بالخارج لضمان انتظام سلسلة الإمداد.

وصول 126 ألف طن قمح إلى الموانئ المصرية

وأوضح وزير التموين، في بيان صادر اليوم، أنَّه جرى بالفعل وصول شحنات القمح بكمية 126 ألف طن قمح شملت 63 ألف طن قمح فرنسي إلى الموانئ المصرية بتاريخ 8 مارس 2022، وشحنة قمح روماني قدرت بـ63 ألف طن بتاريخ 5 مارس 2022، بما يؤكّد على انتظام سلسلة الإمداد من الأقماح المستوردة المتعاقد عليها من المناشئ المتعددة بما يعزز الاحتياطي الاستراتيجي من القمح.