«مكافحة كورونا» تكشف حقيقة إقامة موائد الرحمن في شهر رمضان

كشف مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة، حقيقة إقامة موائد رحمن في رمضان.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن اللجنة العلمية بوزارة الصحة والسكان غير منوطة بقرارات إقامة موائد الرحمن من عدمها «نحن نرفع توصيات للجنة إدارة الأزمات التابعة لمجلس الوزراء»، ووفقًا للوضع الوبائي للفيروس في مصر يتم اتخاذ القرارات من خلال لجنة إدارة الأزمات.

كورونا في مصر

وتابع المصدر أن هناك استقرارًا ملحوظًا في أعداد إصابات كورونا على مستوى محافظات الجمهورية سواء على صعيد إصابات العزل الصحي، أو إصابات العزل المنزلي للفيروس، وهناك توقعات باستمرار انخفاض إصابات فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الدخول في الموجة السادسة من فيروس كورونا في مصر يتوقف على مدى التزام المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة ونسب المواطنين الحاصلين على لقاحات كورونا.

وأضاف المصدر: وفقًا للمشهد العالمي للفيروس، نتوقع أن تكون الموجة السادسة فى حال دخولها ستكون في شهر يونيو ولكن الإصابات ستكون خفيفة، ليست بحدة الموجات السابقة، لافتًا إلى أن اللقاحات لعبت دورًا كبيرًا في خفض معدلات الوفيات وارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي.

الموجة الخامسة من فيروس كورونا

وعن الموجة الخامسة لفيروس كورونا، أكد المصدر أن مصر تجاوزت ذروة الموجة الخامسة لفيروس كورونا، معلقًا على الوضع الوبائي خلال هذه الفترة: «تجاوزنا مرحلة القلق .. الحمد لله .. نأمل أن يظل الوضع كذلك»، مناشدا المواطنين بضرورة الاستمرار في التسجيل على موقع لقاح كورونا وحجز التطعيم للسيطرة على الفيروس.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الوضع الوبائي واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على استقرار الوضع الوبائي، وطالبت المواطنين بالتواصل مع وزارة الصحة من خلال الخطوط الساخنة لها للاطلاع على مستجدات الفيروس.