«الصحة» تكشف حقيقة إلغاء الإجراءات الاحترازية في مصر

كشف الدكتورحسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حقيقة إلغاء الإجراءات الاحترازية فى مصر لفيروس كورونا، وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما أثير مؤخرا بهذا الشأن غير صحيح، مؤكدا أنه سيتم إعادة النظر في ضوابط الإجراءات الإحترازية بعد الوصول إلى المستهدف من تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وفقا للخطة التي وضعتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته، وهي تطعيم 70% من المواطنين، لافتا إلى تطعيم ما يقرب من 52% من المستهدف حتى الآن.

حقيقة إلغاء الإجراءات الاحترازية في مصر

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الإجراءات الاحترازية موجودة لأن الفيروس ما زال موجودا ومستمرا، موضحا أن الوصول إلى مناعة القطيع تجعل هناك أمل في تخفيف الإجراءات الإحترازية على المواطنين، والوصول إلى المستهدف وتطعيم 70% من المواطنين، ومن المقرر الوصول لهذه النسبة في الربع الثاني من العام الجاري: «إن شاء الله ونأمل في مساعدة المواطنين لنا على الوصول لهذه النسبة».

وأكد أن الدولة المصرية حرصت منذ انتشار الجائحة على توفير كافة لقاحات كورونا وليس لقاحا واحد، خاصة للمواطنين المسافرين لبعض الدول التي وضعت شروطا للسفر إليها منها التطعيم بلقاح معين.

موعد إلغاء الإجراءات الاحترازية في مصر

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، أن المنحنى الوبائي لـ فيروس كورونا مستقرا بشكل كبير في مصر، من حيث عدد الإصابات والوفيات التي جاءت في أقل معدلاتها، مشيرا إلى دور اللقاحات فى رفع معدلات الشفاء في الموجة الحالية وقلة عدد المواطنين المترددين على المستشفيات، مؤكدا أن الحالات الحرجة فى مصر داخل مستشفيات العزل الصحي لمرضى غير حاصلين على اللقاح وهم من أصحاب الأمراض المزمنة.

وطالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح، خاصة وأن التسجيل والحصول على اللقاح أصبح يتم فى غضون 24 ساعة فقط، فضلا عن كافة التسهيلات التى تقدمها الوزارة للمواطنين للحصول على اللقاح على مستوى محافظات الجمهورية.