بلا أي زيادة واصل سعر الريال السعودي، اليوم الأحد، 13-3-2022 في مصر الاستقرار، مدعوما بوفرة في المعروض منها في البنوك وشركات الصرافة على الرغم من زيادة الطلب على العملة السعودية بسبب عمرتي شعبان ورمضان، يأتي ذلك بعدما ألغت السلطات السعودية الإجراءات الحجر الصحي، والتي كانت تكبد المعتمر ما يقرب من 3 آلاف جنيه.

أسباب استقرار الريال السعودي

واستقر سعر الريال السعودي في بداية التعاملات اليومية للبنوك اليوم الأحد 13-3-2022 نتيجة وفرة المعروض من العملة، وقيام البنوك وشركات الصرافة بتوفيرها للمعتمرين والمواطنين، وفق عِدة شروط، منها البطاقة الشخصية وجواز السفر.

ويعد بنك مصر، قائمة أفضل البنوك في بيع الريال السعودي اليوم بنحو 4.1825 جنيه، بينما جاء البنك الأهلي اليوناني في المركز الأول، كأفضل بنك في شراء الريال السعودي اليوم بنحو 4.1804 جنيه.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، عمليات البيع والشراء للريال السعودي بالجنيه المصري، اليوم الأحد، في جميع البنوك المصرية، وهي كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة

- سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي الدولي 4.208 جنيه مقابل 4.067 جنيه للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي اليوم في بنك «ميد» 4.207 جنيه مقابل 4.045 جنيه للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي اليوم في بنك «المشرق» 4.202 جنيه مقابل 4.174 جنيه للشراء.

- وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 4.200 جنيه للبيع مقابل 4.157 للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.202 جنيه مقابل 4.165 للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل سلة من العملات

- يباع الدولار مقابل الريال السعودي بسعر 3.7516- يباع اليورو مقابل الريال السعودي بسعر 4.93- يباع الجنيه الأستراليني مقابل الريال السعودي بسعر 4.8911