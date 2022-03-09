سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 9-3-2022 في مصر

استقر الريال السعودي، اليوم الأربعاء الموافق 9 مارس، في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي المصري، إذ سجلت العملة السعودية في بنك مصر سعر 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وذلك بخلاف عدد من العملات التي شهدت تباينا في أسعار البيع والشراء اليوم.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الريال السعودي في البنوك الحكومية والخاصة، نستعرض سعر العملة السعودية في البنك الأهلي وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك

وصل سعر الريال السعودي إلى 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، في البنك الأهلي، كما سجلت العملة السعودية سعر 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

وسجل الريال السعودي سعر 4.20 جنيه للبيع، مقابل 4.17 جنيه للشراء في بنك CIB، ووصل لسعر 4.17 جنيه للشراء مقابل 4.20 في بنك المشرق، كما بلغ سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.067 جنيه للشراء و4.208 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل الريال السعودي 4.15 للشراء مقابل 4.20 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر 4.16 للشراء مقابل 4.20 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

أما بنك قناة السويس فوصل الريال السعودي إلى 4.15 للشراء مقابل 4.20 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي سعر 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بينما سجل الدولار الأمريكي سعر 15.76 جنيه للبيع مقابل 15.66 جنيه للشراء في البنك العقاري المصري العربي، ووصل سعر الدولار الأمريكي إلى 15.64 للشراء و15.74 للبيع في بنك مصر.

وبلغت العملة الأمريكية سعر 15.64 للشراء و15.74 للبيع في البنك الأهلي المصري، وسجلت في المصرف المتحد سعر 15.76 جنيه للبيع مقابل 15.66 جنيه للشراء، وفي بنك الإسكندرية سجل الدولار سعر15.76 جنيه للبيع مقابل 15.66 جنيه للشراء.