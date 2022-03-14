أسعار العملات اليوم الإثنين 14-3-2022 في البنوك

تباينت أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 14-3-2022 في البنوك المختلفة، أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية للبنوك، وجاءت العملات الأكثر استقرارًا في قائمة العملات، الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي.

وترصد «الوطن»، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

وشهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارًا سعريًا مقابل الجنيه المصري، فى بيع الدولار في cib، ليباع بسعر 15.76 جنيه مقابل 15.66 جنيه للشراء، وتباينت باقي العملات، ليباع اليورو بسعر 17.4022 جنيه مقابل 17.0741 جنيه للشراء، وبيع الجنيه الإسترليني بسعر 20.685 جنيه مقابل 20.4018 جنيه للشراء في البنك ذاته.

وبيع الدينار الكويتي بسعر 51.9446 جنيه للبيع مقابل 49.7459 جنيه للشراء، وبيع الريال السعودي في البنك ذاته بسعر 4.2011 جنيه مقابل 4.1775 جنيه للشراء، كما بيع الدرهم الإماراتي بسعر 4.2706 جنيه مقابل 4.2706 جنيه للشراء.

أفضل البنوك لشراء العملات

سجّل الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي، بسعر 15.68 جنيه للشراء كأفضل بنك يبيع له المواطن الدولار الأمريكي، فيما جاء بنك مصر كأفضل البنوك التي تشتري منها الدولار الأمريكي بسعر 15.74 جنيه.

وجاء بنك التعمير والإسكان الأفضل في بيع اليورو، إذ سجل سعر 17.7243 جنيه، فيما جاء البنك المركزي المصري كأفضل البنوك لشراء اليورو اليوم، بسعر 17.2192 جنيه.

أفضل سعر لبيع الإسترليني والريال والدرهم والدينار

واستقر الريال السعودي في البنوك، وجاء بنك مصر الأفضل في بيع الريال السعودي، بسعر 4.1825 جنيه، فيما جاء البنك الأهلي اليوناني الأفضل في شراء الريال السعودي بسعر 4.1804 جنيه.

واحتل بنك التعمير والإسكان، صدارة أفضل البنوك لبيع الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 14-3-2022، بسعر 21.2756 جنيه، وبنك كريدي أجريكول، الأفضل لشراء الجنيه الإسترليني بسعر 20.4018 جنيه.

وتصدّر بنك مصر قائمة أفضل البنوك في بيع الدرهم الإماراتي بسعر 4.265 جنيه، فيما جاء الأهلي اليوناني كأفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم بسعر 4.269 جنيه، وبنك المصرف العربي الدولي الأفضل التي تبيع الدينار الكويتي بسعر 51.581 جنيه، وبنك مصر الأفضل في بيع الدينار الكويتي بسعر 51.825 جنيه.