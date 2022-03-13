مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث مع «الصين» الأزمة الأوكرانية غدا

قال مصدر أمريكي إن مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث مع وزير الخارجية الصيني، في روما، غدًا، حرب روسيا وأوكرانيا، وفقًا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

واشنطن تؤكد استمرارها في إرسال أسلحة لأوكرانيا

ووفقًا لقناة العربية، أكدت واشنطن استمرارها في إرسال أسلحة لأوكرانيا.

واتهم مسؤول أوكراني روسيا باستعمال قنابل فوسفورية في إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي أوكرانيا.