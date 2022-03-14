14 إجراء من محافظة القاهرة لمحاربة الغلاء ومنع الاحتكار.. توعية ورقابة

اتخذت محافظة القاهرة حزمة من الإجراءات لمحاربة الغلاء والحد من الاحتكار ومنع استغلال المواطنين من بعض التجار، ومواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار، وأصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، عدة توجيهات لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمواجهة ما يحدث حاليا وحماية المواطن مما يحدث حاليا من جانب البعض.

وجاءت الإجراءات التي أعلنتها محافظة القاهرة في تقرير لها لضبط الأسواق قبل دخول شهر رمضان ومنع أي تجاوزات كالتالي:

- إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق المتواصل مع مديرية التموين والجهات الرقابية المختصة.

- تلقي شكاوى المواطنين وتفعيل آليات التواصل معهم فيما يتعلق بأعمال البيع والشراء في الأسواق.

حملات توعية

- العمل على زيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين.

-دعم وتشجيع أي مبادرة مجتمعية من الجمعيات ورجال الأعمال لتوفير السلع بأسعار مخفضة.

- تشديد الرقابة والحملات المستمرة على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار.

- اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات القانونية تجاه المخالفين ومن تسول لهم أنفسهم التلاعب بالسلع والاسعار.

- ضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في الأسواق ومتابعة توافرها

معارض أهلا رمضان

- التوسع في إقامة معارض «أهلا رمضان» بالأحياء بالقاهرة لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.

- العمل على تقديم عروض مميزة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم.

- تشجيع إقامة المعارض الثابتة والمتحركة ومنافذ البيع والشوادر بالأحياء لخدمة المواطن.

- مواجهة أي عمليات احتكار للسلع التموينية ومنها السكر والزيوت والسمن والفول واللحوم.

محاربة السوق السوداء

- محاربة السوق السوداء والتصدي لأي محاولات لتحقيق أرباح على حساب المواطنين.

- لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية ورفع الأسعار لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

- الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الإتجار في السلع المدعمة حتى يصل الدعم لمستحقيه.