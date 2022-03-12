10 إجراءات عاجلة من «التنمية المحلية» لمحاربة غلاء الأسعار بالمحافظات

تواصل الحكومة العمل على مواجهة موجة الغلاء وضبط أسعار السلع والرقابة على الأسواق، وإيجاد آليات متنوعة لتوفير السلع بأسعار مخفضة في ظل تداعيات ارتفاع الأسعار عالميا، من جانبها أعلنت وزارة التنمية المحلية في تقرير لها عن اتخاذ حزمة من الإجراءات بالتنسيق مع المحافظات للتصدي لزيادة الأسعار ومنها:

- تلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالتعاملات في الأسواق وغلاء الأسعار.

- زيادة حملات التوعية لعدم وقوع المواطنين فريسة استغلال الوسطاء.

معارض ثابتة ومتحركة

- التوسع في إقامة معارض ثابتة ومتحركة للسلع الأساسية ومنافذ البيع والشوادر لتوفير السلع بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين قبل رمضان.

- تكثيف الحملات الرقابية من جانب مديريات التموين ومباحث التموين والأحياء على المحلات والأسواق.

- مواجهة جشع بعض التجار في تخزين أو حجب السلع الغذائية للمواطنين عن الأسواق للمضاربة في الأسعار وإنفاذ القانون على المخالفين.

إحكام الرقابة

- إحكام الرقابة ومنع التلاعب والمغالاة في السلع وإعداد تقرير يومي بالوضع.

- دعم البنية الأساسية لإقامة المعارض بالمراكز والقرى لخدمة المواطنين.

- تشجيع المبادرات الشبابية والمجتمعية بتوفير السلع بأسعار أقل من الأسواق والإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تلقي شكاوى المواطنين

- التنسيق مع وزارة التموين لتوفير جميع السلع في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة.

- قيام غرف عمليات المحافظات بتلقي شكاوى أو مقترحات المواطنين للسيطرة على الأسعار.

- تلقي مبادرة «صوتك مسموع» على موقعها شكاوى المواطن أو من خلال الخط الساخن: «15330».

- تجهز كل محافظة قائمة بالأماكن التي سيقام بها شوادر السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين.

تشجيع المبادرات لتوفير السلع بأسعار مناسبة

- تسهيل التراخيص لأي مبادرة تهدف لخفض الأسعار وتذليل أي معوقات لتخفيف العبء على الأسر البسيطة مع التركيز على المناطق الشعبية والقرى.

- التأكيد على جودة المنتجات المعروضة من الشركات المشاركة في المبادرات على أن تكون حديثة التعبئة وبأسعار مخفضة.

- التنسيق مع الغرف التجارية ومديريات التموين للمشاركة في المعارض وإتاحة السلع بتخفيضات.

- حملات مكثفة على الأسواق والمحال بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري، للتأكد من توافر كل السلع والتأكد من صلاحيتها.