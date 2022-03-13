سعد الصغير: «نفسي أعتزل الفن عشان ربنا يرضى عني».. فيديو

أعرب المطرب سعد الصغير عن أمنيته في اعتزال الغناء خلال الفترة المقبلة؛ لإيمانه بأن المولى عز وجل لا يرضى عنه حال استمراره في مهنته.

وقال سعد الصغير، في مقابلة ببرنامج «et بالعربي»، على هامش حضوره أحد المهرجانات الفنية، إنه سعيد بتقديمه برنامج «سعد مولعها نار» على إحدى القنوات الفضائية، لأنه برنامج يهدف لعمل الخير وليس لعرض الفضائح وما إلى ذلك، بحسب قوله.

وأضاف: «يكفيني ردود الفعل التي جاءتني عن حلقة والد المطربة بوسي، خاصة أنه اعتذر منها عن إساءته بحقها بعد محاولة أحد الأشخاص الوقيعة بينهما، وعن نفسي أحب قراءة التعليقات التي تأتي على فقرة الخير من برنامجي».

سعد الصغير: ربنا هيرضى عني بمجرد ما أعتزل

وبسؤاله عن إمكانية اعتزاله الغناء بعد خوضه لتجربة برنامجه الجديد، رد قائلًا: «والله العظيم تلاتة بدعي ربنا، وأول ما تلاقوني بطلت اعرفوا إن ربنا راضي عليا، لأنه أكيد مش راضي عني وأنا في هذا المجال».

وشارك سعد الصغير مؤخرًا في بطولة مسرحية «كازانوفا» التي عُرضت في موسم الرياض الترفيهي، وقام ببطولتها حسن الرداد، عمرو يوسف، نسرين طافش، هالة فاخر وكوكبة من النجوم، وهي من تأليف ضياء محمد، وإنتاج حمدي بدر، وإخراج هشام عطوة.

سعد الصغير يهاجم المذيع أحمد عبدالعزيز

وفي سياق مختلف، شن الفنان سعد الصغير هجومًا عنيفًا على الإعلامي أحمد عبدالعزيز، مذيع قناة «الحدث اليوم»، مؤكدًا أن الأخير يعمل على إرهاب الفنانين الذين يرفضون الظهور معه في برنامجه.