أمريكا: سنرد بكل قوة على أي استهداف روسي لـ«الناتو»

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جايك سوليفان، إن أمريكا حذرت روسيا مباشرة من استخدام الأسلحة الكيماوية، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي أن استخدام روسيا للكيماوي، هو تجاوز لخط جديد في القانون الدولي.

أمريكا حذرت روسيا مباشرة من استخدام الأسلحة الكيماوية

وتابع سوليفان: «سنرد بكل قوة على أي استهداف روسي للناتو»، قائلًا: «رصاصة روسية واحدة على أي دولة في الناتو ستولد ردًا عنيفًا».

ونوه سوليفان بأن أمريكا تنسق مع الحلفاء بشأن إمكانية استخدام روسيا للسلاح الكيماوي.