أحمد فلوكس يهاجم مشهدا تمثيليا لـ أمينة خليل: «انتهى الشرف»

وجّه الفنان أحمد فلوكس انتقادات لاذعة للفنانة أمينة خليل، وذلك عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، مستعينًا بمشهد لها من مسلسل «آخر الليل»، ضمن حلقات نمرة اتنين، الذي عرض مؤخرًا على منصة شاهد vip الإلكترونية، وهي تجلس بصحبة صديقاتها ويتحدثن بطريقة اعتبرها جريئة وغير مقبولة.

وعلّق «فلوكس»، على مقطع الفيديو، قائلًا: «إن لم تستح فافعل وقل ما شئت، وإن اختفى الحياء زاد البلاء بلاءً، شتتنا معاني الكلام، فتاهت معاني كلام الأديان فبارت الأخلاق وانتهت المبادئ، وسادت المحرمات وأصبحت المحارم المحرمة هي الفعل والقول والظاهر، فانتهى الشرف وسُلب العرض».

فلوكس: أين الرقابة والمسؤولون عن هذا المحتوى؟

وأضاف أحمد فلوكس: أحب أعرف أين الرقابة وأين المسؤولون عن المحتوى وأين المجلس الوطني للإعلام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أتمنى أن يتم اتخاذ قرارات حاسمة تجاه المنتج والمؤلف والمخرج من قبل النقيب مسعد فودة نقيب السينمائيين أولًا، وتكون هناك قرارات رادعة وأيضًا نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي».

فلوكس يدعو لمحاسبة المنتج والمؤلف

وتابع: «ويتم محاسبة المسؤول عن الموافقة على هذا المشهد من قبل الرقابة ويعاقب عقابًا شديدًا؛ ليكون عبرة لمن تسول نفسه أن يوافق على مثل هذه المهزلة الأخلاقية والدينية والمجتمعية، وأن يتحدوا جميعًا مع مجلس الشعب والسلطة التنفيذية لوضع حد لكل ما يحدث، إن أردت بناء أمة فعليك أولًا بالأخلاق».

واختتم فلوكس، حديثه بقوله: «اللهم بلغت اللهم فاشهد، علشان محدش يقول متأسلم، أنا بتكلم على الأديان كلها، والكتب السماوية كلها بترفض، وتنهي عن ده علشان عارف إنكم جهلة، أنا لا أهاجم إطلاقا زمايلي الممثلين نهائي لأن دي مش مسؤوليتهم، وأنا من عشاق أمينة خليل».