أخبار البورصة المصرية.. المؤشرات تغلق على تباين و1.17 مليار جنيه خسائر

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات أولى جلسات الأسبوع، على تباين في أداء المؤشرات، وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» مرتفعاً بنسبة 0.26% عند مستوى 10480.67 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.35% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1842.17 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2783.87 نقطة متراجع بنسبة 1.12%.

«إيجي إكس 50» يرتفع بنسبة 0.65%

وتراجع مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 0.65%، ليغلق الجلسة عند 1844.25 نقطة، وبلغت قيم التداولات 601.5 مليون جنيه، من خلال التداول على 199 مليون سهم وتنفيذ 29056 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 194 سهمًا إذ ارتفع 28 سهما، مقابل انخفاض 94 سهمًا واستقرار 72 سهمًا دون تغيير.

رأس المال السوقي

واختتم رأس المال السوقي للبورصة، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 680.265 مليار جنيه، بخسائر 1.17 مليون جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب للبيع بصافي 2.9 مليون جنيه للمصريين، و61.3 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات المصرين للشراء بصافي 64.2 مليون جنيه.

«إيجي إكس 30» يتجه لدعم 10350 نقطة

من جانبه، قال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، نجح في الإغلاق بالمنطقة الخضراء والاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي عند 10350 نقطة، بدعم من اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي عند 10600 نقطة، وسط حالة من الهدوء الحذر وترقب للأحداث الراهنة بشأن الأزمة الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، بينما اتجهت المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية.

وأضاف عيد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المؤشر بهذا الأداء يتجه إلى مستوى الدعم الرئيسي 10350 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات شراء مكثف وفتح المراكز المالية بالاسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي من المؤسسات المالية الأجنبية والعربية، قد يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 10600 نقطة.

«إيجي إكس 70» يستهدف دعم 1800 نقطة

وتابع عيد، أنه فيما يخص مؤشر «إيجي إكس 70»، أغلق على تراجع بضغط من الأداء المتذبذب والمتباين لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب والأجانب نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة.

وتوقع عيد، أن المؤشر السبعيني بهذا الأداء يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 1800 نقطة، وفي حالة استمرار اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة واختراق مستوى المقاومة الرئيسي عند 1860 نقطة، يستهدف مستوى المقاومة الثاني عند 1900 نقطة .