جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة طفلة متغيبة بالمنيا

تكثف أجهزة الأمن في المنيا من جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة طفلة من أبناء قرية القيس بمركز بني مزار، في شمال المحافظة، كانت قد تغيبت منذ عصر يوم الخميس الماضي، وعثر على جثتها هامدة داخل شنطة في محطة قطارات رمسيس بمحافظة القاهرة.

البحث عن الطفلة دون العثور عليها في بني مزار

حرّر أحد أهالي قرية القيس، محضر داخل مركز شرطة بني مزار، بتغيب طفلته «دينا» صاحبة الـ3 سنوات، في ظروف غامضة، وقرر أنه جرى البحث عنها في مناطق عدة متفرقة بقرى مركز بني مزار دون العثور عليها.

واستمرت أجهزة الأمن داخل المحافظة، في البحث عن الطفلة، كما واصل أهالي القرية البحث عنها باستخدام صفحات موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، حتى وردت معلومات من مديرية أمن القاهرة تفيد بالعثور على جثة لطفلة داخل شنطة، داخل محطة قطارات رمسيس تشبه أوصاف طفلة المنيا، وتبيّن أنها لطفلة «القيس» عقب تعرف الأسرة عليها، حيث تم نقلها إلى مسقط رأسها ودفنها بمقابر الأسرة بقرية القيس عقب إنهاء الإجراءات القانونية.

فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة

وبحسب مصدر أمني، لـ«الوطن» فإنه جرى تشكيل بحث جنائي، للتحري حول الواقعة وملابساتها، وذلك بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، للاستعانة بتفريغ كاميرات المراقبة خاصة المتواجدة داخل محطات القطارات، ومحطة قطارات رمسيس.

وقال بعض أهالي قرية القيس، إن أسرة الطفلة تتمتع بسمعة طيبة داخل القرية، ولا يوجد لها عداوة مع أي شخص، وأن والدها الذي يعمل جزارا ذو سمعة طيبة ويحظي بحب واحترام الجميع.