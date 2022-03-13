استقرار الحالة الصحية لـ16 مصابا في انقلاب ميكروباص بـ«زراعي المنيا»

تابع اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء اليوم، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، حالة المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي، أمام قرية قلوصنا بمركز سمالوط.

ونُقل المصابون لمستشفى سمالوط التخصصي، وأسفر الحادث عن وفاة مواطنة، وإصابة 16 شخصًا بإصابات متنوعة وجميع الحالات مستقرة.

استقرار المصابين وتحسن حالاتهم الصحية

رافق المحافظ، الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، وأحمد راشد رئيس مركز ومدينة سمالوط، وعدد من نواب البرلمان.

وأعرب محافظ المنيا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الضحية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، واطمأن المحافظ، على استقرار حالة المصابين، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم الصحية.

توفير الخدمات والرعاية اللازمة طوال إقامتهم بالمستشفى

كلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية والرعاية اللازمة طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، معربًا عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، كما وجه المحافظ الشكر لكافة الأطقم الطبية، والتمريض، ورجال هيئة الإسعاف لما يبذلوه من جهد وتقديم الخدمات الطبية للمرضي، مؤكدًا حرص الدولة على توحيد الجهود لرفع كفاءة منظومة القطاع الصحي وتقديم خدمات طبية ذات كفاءة عالية للمرضى.

وأعلن محافظ المنيا في وقت سابق عن تحديث وتطوير وسائل النقل الجماعي بهدف توفير خدمة نقل آمنة وآدمية ومميزة للمواطنين لتحسين مستوى جودة الحياة في قرى ومراكز المحافظة ورفع مستوى معيشة المواطنين، تنفيذًا لأهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية وتطوير الريف المصري.