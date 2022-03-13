الروس يتحايلون على حجب السوشيال ميديا الـVPN.. وسيجنال الأكثر تحميلا

قالت شبكة CNN، إن هناك اتجاه كبير من الروس لاستخدام تطبيقات جديدة، للتحايل على الرقابة الصارمة التي فرضها النظام الروسي على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تحرك الكرملين لحجب فيسبوك وتويتر، وجاءت خطوته الأخيرة في هذا الاتجاه يوم الجمعة، إذ أعلنت الحكومة عن خطط لحجب إنستجرام في البلاد أيضًا.

وتابعت الشبكة فى تقرير لها، أن الكثير من الروس، لجأوا إلى تكنولوجيا التحايل المتخصصة، التي تُستخدم على نطاق واسع في البلدان الأخرى، بما في ذلك الصين وإيران، يقول خبراء الحقوق الرقمية إن بوتين ربما تسبب عن غير قصد في إحداث تحول هائل ودائم في محو الأمية الرقمية في روسيا والذي سيعمل ضد النظام لسنوات.

الروس يتدفقون على الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) وتطبيقات المراسلة المشفرة

أضافت أنه منذ غزو أوكرانيا، كان الروس يتدفقون على الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)، وتطبيقات المراسلة المشفرة، والأدوات التي يمكن استخدامها للوصول إلى المواقع المحجوبة مثل Facebook أو مشاركة الأخبار بأمان حول الحرب في أوكرانيا، دون التعرض لخطورة جديدة وقاسية القوانين، التي تحظر ما تعتبره السلطات الروسية مزاعم «كاذبة» بشأن النزاع.

ارتفاع سريع في التنزيلات خلال أسبوع

أجرى مستخدمو الإنترنت الروس تنزيل تطبيقات VPN الخمسة الرائدة على Apple، ومتاجر تطبيقات Google بإجمالي 2.7 مليون مرة، بزيادة تقارب ثلاثة أضعاف في الطلب مقارنة بالأسبوع السابق، وفقًا لشركة أبحاث السوق SensorTower.

يتوافق هذا النمو مع ما أبلغ عنه بعض مزودي خدمة VPN، على سبيل المثال، قالت شركة Proton التي تتخذ من سويسرا مقرا لها لشبكة CNN Business، إنها شهدت زيادة بنسبة 1000% في الاشتراكات من روسيا هذا الشهر.

إقبال كبير على استخدام سيجنال في روسيا

مقدمو VPN هم نوع واحد فقط من التطبيقات التي تشهد انتشارًا أكبر في روسيا، منذ 1 مارس، شهدت مجموعة من تطبيقات المراسلة، بما في ذلك خدمات Meta Messenger وWhatsApp، زيادة تدريجية في حركة المرور، وفقًا لما ذكرته منصة مراقبة الإنترنت Cloudflare، وهو اتجاه يتوافق مع زيادة حركة المرور إلى منصات الوسائط الاجتماعية العالمية، مثل Twitter وYouTube وInstagram وTikTok.

ولكن ربما يكون تطبيق المراسلة الأسرع نموًا في روسيا هو تطبيق المراسلة المشفر Signal، وقالت الشبكة إن Signal تم تنزيله 132000 مرة في البلاد الأسبوع الماضي، بزيادة أكثر من 28% عن الأسبوع السابق.

وشهدت حركة مرور الإنترنت الروسية إلى Signal «نموًا كبيرًا» منذ 1 مارس، وفقًا لما قالته Cloudflare لشبكة CNN Business، قال SensorTower إن تطبيقات المراسلة الخاصة الأخرى، مثل Telegram، شهدت تباطؤًا نسبيًا في النمو هذا الأسبوع، لكنها لا تزال تشهد أكثر من نصف مليون عملية تنزيل في ذلك الإطار الزمني.