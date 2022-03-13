مقارنة بين حلف الناتو والجيش الروسي.. لمن الغلبة بعد تهديد أمريكا؟

حذر جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، روسيا من تفعيل المادة 5 من ميثاق حلف شمال الأطلسي الناتو، التي تعني أن أي اعتداء على دولة عضو فيه اعتداء على جميع دوله، الأمر الذي فتح الباث للحديث عن مقارنات بين قدرات روسيا وجيشها في مواجهة حلف الناتو الذي تتزعمه بالأساس الولايات المتحدة الأمريكية، وسط تأكيدات بأن أي مواجهة بين الحلف وموسكو تعني اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وتعد المادة 5 من ميثاق حلف الناتو هي حجر الزاوية فيه، لان فكرة الحلف تقوم على الدفاع الجماعي عن أي دولة عضو فيه تتعرض لاعتداء والتي أسست للحلف عام 1949.

حلف الناتو يتكون من 30 دولة ذات قدرات عسكرية كبيرة

ويتكون حلف الناتو من 30 دولة تمتد عبر قارة أمريكا الشمالية وأوروبا بعد أن كانت 12 دولة فقط عند تأسيسه عام 1949، وتضم دول الحلف قوة برية تصل إلى 3.9 مليون جندي، ويمتلك نحو 62 ألف آلية عسكرية مختلفة، ونحو 3600 مروحية، و6 آلاف طائرة حربية، و17800 دبابة، حسب موقع «جلوبال فاير باور».

كما يمتلك حلف الناتو أسطولا بحريا يتكون من 302 سفينة حربية بينها الغواصات، كما يمتلك 15 ألف مدفع، كما يمتلك الحلف 2600 منصة إطلاق صواريخ، ولكل هذه القدرات يوصف حلف الناتو بأنه أقوى حلف عسكري في العالم.

ترتيبات متقدمة لأعضاء حلف الناتو بين جيوش العالم

كما يضم حلف الناتو مجموعة من الجيوش التي تحتل ترتيبا عالميا متقدما بين جيوش العالم، بحسب تصنيف موقع جلوبال فاير باور، على سبيل المثال الجيش الأمريكي القوة العسكرية الأولى في العالم، يليه الجيش الفرنسي الذي يحتل المرتبة السابعة بين جيوش العالم، ثم الجيش البريطاني الذي يحتل المرتبة الثامنة.

كما يضم الحلف الجيش البريطاني الذي يحتل المرتبة التاسعة بين جيوش العالم، يليه الجيش الألماني ويحتل المرتبة رقم 16، ثم الجيش الإسباني وترتيبه الـ19 بين جيوش العالم، ثم الجيش الكندي ويحتل المركز 23 عالميا.

ويضم كذلك الحلف الجيش البولندي وترتيبه الرابع والعشرين، والجيش اليوناني وترتيبه السابع والعشرين، أي أن الحلف يضم 10 جيوش تتصدر ترتيب جيوش العالم، وتعد روسيا هي أكبر قوة خارج هذا الحلف وترتيبها الثاني على مستوى العالم وفق «جلوبال فاير باور».

وبلغت ميزاينة حلف الناتو في ديسمبر 2021 نحو 363 مليار دولار، بحسب تقرير لشبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

قدرات الجيش الروسي وفق تصنيف جلوبال فاير باور

فيما تبلغ ميزانية الجيش الروسي نحو 154 مليار دولار أمريكي، حيث يحتل المرتبة الثانية في تصنيف موقع جلوبال فاير باور، ويمتلك مليونا و350 ألف جندي، بينهم 850 ألف جندي من القوات العامة، و250 ألفا من جنود الاحتياط، و250 ألفا من القوات شبه العسكرية، بحسب ما نقل موقع قناة العربية في تقرير مؤخرا.

ويحتل الجيش الروسي المرتبة الأولى عالميا في أربعة أسلحة من القوات البرية، وهي الدبابات، حيث لديه 12.420 دبابة، والمدافع ذاتية الحركة وتقدر بنحو 6.574 مدفعا، ومدافع الميدان بحوالي 7.571، وراجمات الصواريخ بحوالي 3 آلاف و391.

الجيش الروسي يمتلك ثالث أضخم قوة مدرعات على مستوى العالم

كما تمتلك روسيا 30 ألف و122 مدرعة، كثالث أضخم قوة مدرعات على مستوى العالم، كما يمتلك الجيش الروسي قوة ردع استراتيجية غير مسبوقة بأكثر من 6 آلاف قنبلة نووية.

ولدى الجيش الروسي أكثر من 4173 طائرة حربية، بينها 772 مقاتلة، و739 طائرة هجومية، فضلا عن 1543 مروحية عسكرية منها 538 مروحية هجومية.

قدرات الجيش الروسي البحرية

تمتلك روسيا أسطولا يتكون من 605 قطع بحرية، منها حاملة طائرات وحيدة، كما يمتلك الجيش الروسي 70 غواصة و15 مدمرة، و11 فرقاطة و48 كاسحة ألغام، وفق موقع جلوبال فاير باور.

قدرات الجيش الأمريكي أقوى جيوش العالم وحلف الناتو

يحتل الجيش الأمريكي المرتبة الأولى عالميا بين جيوش العالم وفق موقع جلوبال فاير باور، فلديه 13 ألف و247 طائرة، و6 آلاف و612 دبابة، كما يمتلك نحو مليون و400 ألف عسكري.

كما يمتلك الجيش الأمريكي 45 ألف و193 مدرعة، وألف و498 مدفعا ذاتي الحركة، وألف 339 مدفعا ميدانيا.

أيضا يمتلك ألف و366 راجمة صواريخ، ولديه أسطول حربي يتكون من 484 وحدة بحرية.