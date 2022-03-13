نائب الغرف التجارية: موعد موحد لـ«أهلا رمضان» في المحافظات لأول مرة

كشف محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن موعد معارض في 27 محافظة، في 15 مارس، بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التموين ووزارة التجارة والصناعة، من أجل توفير السلع، لأن زيادة عرض السلع يقلل الأسعار ويوفره لمحدودي الدخل، لافتا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كان يفتتح معرض أهلا رمضان في القاهرة، ثم يجر افتتاحه في باقي المحافظات، لكن هذا العام الافتتاح سيكون موحد في كل المحافظات.

عدد الشركات المشاركة في أهلا رمضان

وأضاف «المصري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، ويقدمه محمد مصطفى شردي، أن معرض أهلا رمضان، بدأ منذ عام 2014، موضحا أن هناك تعاون مع مختلف المحافظين، و250 شركة و1300 مجمع استهلاكي و500 منفذ من منافذ جمعيتي، مبينا أن كل هذه الطرق، ستعمل على تخفيض الأسعار أو تثبيتها، خاصة مع دخول شهر رمضان الكريم، موضحا أن 30% من إنتاج القمح يأتي من روسيا وأوكرانيا.

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

تشهد تجارة القمح والأسعار، أزمة عقب إندلاع الحرب بين دولتي روسيا وأوكرانيا نهاية فبراير الماضي، عقب دخول القوات المسلحة الروسية دولة أوكرانيا، وإعلان انفصال إقليمين عن أوكرانيا، ما دفع الغرب لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، وخروج كثير من الشركات الغربية من السوق الروسية، ومنع عمل مواقع التواصل الاجتماعية الأمريكية في روسيا.