مفاوض روسي: المحادثات مع أوكرانيا قد تتوصل لمشروعات اتفاقات قريبا

قال مفاوض روسي، إن المحادثات مع أوكرانيا قد تتوصل لمشروعات اتفاقات قريبا، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية»، فيما أعرب مفاوض أوكراني عن تفاؤل حذر بشأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

ومن المتوقع أن تتواصل المحادثات التي أطلقت الشهر الماضي بين الجانبين الروسي والأوكراني من أجل وقف النار والتوصل إلى حل سياسي، على الرغم من استمرار النزاع العسكري

تفاؤل حذر بشأن المفاوضات

ورجح المستشار في الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك، إحراز تقدم في المحادثات خلال الأيام المقبلة، منوها إلى أن الجانب الروسي أصبح بناء بشكل أكبر، وفقا لقناة «العربية»، مضيفا أنه من الممكن أن تظهر بعض النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف في تصريحات صحفية، اليوم، عدم استبعاد حدوث لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إلى أنه ينبغي أن تفهم موسكو ما الذي سيتم مناقشته وما يفترض أن يسفر عنه الاجتماع وفقا لوكالة انترفاكس.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن أمس السبت عن وجود تغيرجوهري في نهج موسكو خلال المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب.

الرئيس الأوكراني: تغيير جوهري في نهج موسكو خلال المفاوضات

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قد عقد لقاء الخميس الماضي مع نظيره الأوكراني ديميترو كوليبا في تركيا، وهو الأول على هذا المستوى منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وكان الجانبان الروسي والأوكراني عقدا 3 جلسات من المحادثات على مستوى الوفود، الأولى على الحدود الأوكرانية البيلاروسية والجلستين التاليتين على الحدود البولندية البيلاروسية.