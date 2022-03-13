فوتوسيشن «زيلينسكي» في 20 يوما.. «ابتسامة ودقن ووش مخطوف»

يحرص رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي على التفاعل مع مواطنيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، وصوره كانت كفيلة بأن تظهر الحالة التي عليها الرئيس الأوكراني، فقبل ساعات من الحرب كان الرجل الأربعيني يظهر بوجه مبتسم حليق اللحية ويرتدي بدلة مهندمة، وما إن بدأت الحرب حتى تغير ذلك.

مع بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، كان الرئيس الأوكراني يظهر عادة مرتديا تي شيرت زيتي اللون، أو ملابس تحمل نفس اللون، كما بدت اللحية أبرز ملامح وجهه خلال الفترة الأخيرة.

وتستعرض الوطن في السطور الحالية، حالة الرئيس الأوكراني من خلال عدة صور:

17 فبراير.. صورة يتبادل فيها التحية مع نائبة الرئيس الأمريكي

وفي 17 فبرير، نشر الرئيس الأوكراني صورة يتبادل فيها التحية بقبضة اليد مع نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس، ويبدو أنها كانت خلال منتدى ميونخ للأمن في ألمانيا، وهو المنتدى الذي صرح خلاله بما أغضب روسيا، حين قال إن كييف تسعى لتطوير أسلحة نووية؛ الأمر الذي لم تتقبله موسكو، حتى قيل إن هذا التصريح كان محركا للحرب الروسية.

23 فبراير.. صورة مع رئيسي ليتوانيا وبولندا

في 23 فبراير، أي قبل بدء الحرب الروسية بيوم، نشر الرئيس الأوكراني صورة له مع نظيريه البولندي والليتواني، وهو حليق اللحية، وتعلو وجهه ابتسامة عريضة، ويبدو أنه وقع معهما مذكرة تفاهم أمنية تستبق العملية العسكرية الروسية.

24 فبراير: أول صورة يوم الحرب الروسية

في 24 فبراير، نشر الرئيس الأوكراني صورة له وهو يجلس أمام جهاز لوحي يوجه من خلاله كلمة بعد بدء روسيا عمليتها العسكرية، وكان يرتدي التي شيرت الزيتي اللون الذي اعتاد الظهور به خلال الفترة الأخيرة، وهو يدعو أوروبا وحلف الناتو للوقوف مع أوكرانيا في مواجهة روسيا.

27 فبراير: صورة بجانب الوجه مع بداية ظهور اللحية

في 27 فبراير، أي بعد 4 أيام من الحرب ظهر رئيس أوكرانيا بصورة جديدة وكان يتحدث فيها عن المفاوضات مع روسيا، وقال إنه اتفق على مضض على بدء مفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني في بيلاروسيا.

28 فبراير: توقيع طلب انضمام إلى الاتحاد الأوروبي

في 28 فبراير، نشر الرئيس الأوكراني عبر حسابه على موقع فيس بوك، صورة وهو يحمل وثيقة تحمل توقيعه على طلب من كييف للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي قوبل بانقسام كبير بين دول الاتحاد، خصوصا أن الطلب مقدم من دولة في حالة حرب ومع دولة بحجم روسيا.

13 مارس: صورة سيلفي مع أحد المصابين في كييف

وظهر الرئيس الأوكراني، 13 مارس، وهو يلتقط صورة سيلفي مع أحد الجرحى في مستشفى بالعاصمة الأوكرانية كييف، ويحاول الرئيس الأوكراني إظهار أنه يتحرك بحرية في العاصمة، في المقابل تشكك تقارير إعلامية روسية في وجوده بكييف.