رئيس الجالية المصرية بألمانيا: تشكيل بيت العائلة لاستقبال النازحين من أوكرانيا

أكد علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في دولة ألمانيا، تشكيل غرفة بين المنظمة المصرية الألمانية بفرانكفورت وبيت العائلة المصرية بألمانيا، وذلك بالتعاون مع السفارة المصرية في برلين.

وأضاف رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الغرض من غرفة العمليات التواصل مع المصريين النازحين من دولة أوكرانيا، وذلك بسبب ما أسفرت عنه أحداث الأزمة بين دولتي روسيا وأوكرانيا، التي تظل مستمرة منذ أكثر من أسبوعين.

توسيع المساعدة لجميع المصريين القادمين من أوكرانيا

وأشار علاء ثابت خلال حديثه إلى أنه عبر غرفة العمليات، سيكون ذلك الأمر بداية لتوسيع المدد ويد العون والمساعدة لجميع المواطنين المصريين النازحين من أوكرانيا وتوصيلهم إلى أماكن الإيواء الخاصة بالقادمين من أوكرانيا لتسجيل بياناتهم وتسهيل اللازم لهم، وذلك عبر وضع علاء ثابت لرقم هاتفه على «فيسبوك» قائلًا: «أي حد مصري جاي من أوكرانيا يقدر يتصل عليا واحنا نقدر نساعده».

وأوضح أن في بداية الأمر كان عدد المصريين الوافدين ضئيلا إلى حد ما، ولكن بعد فترة أصبح هناك تزاحم والأعداد بدأت تزادت بشكل هائل، وذلك الأمر كان بالتنسيق والتواصل مع السفارة المصرية بألمانيا، معربًا بأن التنسيق بينه وبين العديد من المصريين الموجودين في ألمانيا من مختلف الولايات لمساعدة كل المصريين.

تقديم العون بشتى الطرق

وأكد رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، أنه هو وكل المتعاونين معه يحرصون على مساعدة الجميع بشتى الطرق سواء ماديًا أو غيره، وذلك كله يتم إعداده بالجهود الذاتية، مستكملًا بأن معظم مجريات الأمور على درجة عالية من الاستقرار.

واختتم علاء ثابت، بأن خلال الأيام القليلة الماضية، استقبل بيت العائلة المصرية عددا ليس بالقليل من المصريين النازحيين من أوكرانيا وقادمين على دولة ألمانيا فرارًا من القصف الروسي على أوكرانيا، وتم تقديم كل أنواع المساعدة من ناحية الترحيب والاستضافة، موضحًا أنه تم استقبال ما يقرب من 8 عائلات مصرية و7 طلاب من المصريين الذين يدرسون بأوكرانيا.