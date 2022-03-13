أوكرانية فرت بطفليها من الحرب وماتت في إيطاليا: حافلة اللجوء انقلبت

سيدة لا يتجاوز عمرها 32 عامًا، معها طفلاها بين 5 و10 أعوام، فرت بهما من الحرب في أوكرانيا، متجهة إلى إيطاليا كلاجئة، لكن القدر الذي منحها قبلة حياة بالخروج من مناطق القصف الروسي، لم يكن رحيمًا عندما انقلبت حافلة كانت تقل لاجئين في إيطاليا فسقطت ميتة، بينما نقل طفلاها إلى أحد المستشفيات، ولا يزالا على قيد الحياة.

وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية في الرابع والعشرين من فبراير، إذ تقول موسكو إن العملية تهدف إلى حماية سكان منطقة دونباس الموالية لروسيا شرق أوكرانيا.

السيارة التي تقل اللاجئة الأوكرانية انقلبت عند منحدر عشبي

المأساة ترويها صحيفة جارديان البريطانية، التي قالت إن السيدة الأوكرانية كانت فرت من الحرب في أوكرانيا، ومن ويلات القصف الروسي، فرت ومعها طفلاها اللذان يتراوح عمرهما بين 5 و10 سنوات، وبينما كانت تستقل أوتوبيسًا استقله لاجئون، انقلب عندما اصطدم بمنحدر عشبي.

وأضافت الصحيفة أن السيدة هي الوحيدة التي توفيت بين اللاجئين الذين كانوا في السيارة، في طريقهم إلى مدينة بيسكارا الساحلية الواقعة وسط إيطاليا، فيما أصيب طفلاها بكدمات مختلفة.

نقل طفلي السيدة إلى المستشفى وتقديم الدعم النفسي لهما

وذكرت الصحيفة البريطانية أنه تم نقل الطفلين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فضلًا عن تقديم الدعم النفسي لهما بعد الحادث الأليم، الذي تعرضا له، وتسبب في وفاة والدتهما.

ولم يسفر الحادث عن أي وفيات أخرى سوى السيدة الثلاثينية، وتم استخدام رافعتين من قبل خدمة الطوارئ لإعادة السيارة إلى وضعها المستقيم، فيما لا يعرف بعد السبب وراء انحدار السيارة.

35 ألف لاجئ أوكراني وصلوا إيطاليا حتى السبت

وقالت صحيفة جارديان إنه حتى أمس، وصل 35 ألف لاجئ إلى من أوكرانيا إلى إيطاليا، ومعظمهم من الأطفال والنساء.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أنه سيجري منح اللاجئين إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، كما سيتم تعليم الأطفال، وسيتم منح الكبار منهم تصاريح عمل.