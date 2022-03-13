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محمود مسلم

أوكرانيا تدعو الغرب لتسليمها أدوات من أجل فرض حظر طيران

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سحر المكاوى
06:46 م | الأحد 13 مارس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

دعت أوكرانيا الدول الغربية، لتسليمها أدوات من أجل فرض حظر للطيران، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأشارت السلطات الأوكرانية، إلى أن روسيا تقول إنها قتلت «مرتزقة» في غاراتها اليوم، على يافوريف. 

فيما أعلنت السلطات الروسية، تدمير كمية كبيرة من الأسلحة الأجنبية بقصف لمنشأة يافوريف غرب أوكرانيا.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أنها ستواصل استهداف المقاتلين المرتزقة في أوكرانيا. 

الدفاع الروسية: سنواصل استهداف المقاتلين المرتزقة في أوكرانيا

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وحذرت أمريكا روسيا مباشرة من استخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب.

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إلى أن استخدام روسيا للكيماوي، هو تجاوز لخط جديد في القانون الدولي.

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بقلم سحر المكاوى