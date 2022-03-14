ركود في أسواق الماشية بكفر الشيخ بسبب الطقس السيئ.. الجاموسة بـ40 ألفا

سجلت أسعار الماشية، بداية الأسبوع الجاري، بالأسواق المنتشرة بكافة مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، ما بين 40 ألف جنيه للجاموس و35 ألفًا للأبقار، كما سجلت أسعار الأغنام والماعز ما بين 6 آلاف و4 آلاف جنيه، وذلك وسط حالة من الركود النسبي في عملية الشراء والبيع.

حالة من الترقب للشراء

يقول صابر علي، تاجر مواشي، في بث مباشر عبر صفحة «الوطن»، إنه يوجد حالة من الترقب لعملية البيع والشراء لدى الفلاحين ومربي الماشية، منذ أسبوعين على الأكثر، وقد يرجع ذلك إلى انشغال المزارعين في حصاد موسم محصول البنجر، وبعض أعمال الزراعة، ولكن أسعار الماشية كما هي دون زيادة، ويوجد حذر لدى المربين، وكذلك الأمر في سوق الأغنام والماعز.

تأثير حالة الطقس على تجارة الماشية

فما يشير عبده عبدالسلام، مزارع من الإقليم، إلى أن موجة الطقس البارد والصقيع وغزارة الأمطار، على مدار الأسبوعين الماضيين، عملت على حالة من الركود في عمليات البيع والشراء؛ نظرًا لصعوبة التنقل من القرى للأسواق بالمراكز والمدن، بسيارات محملة بالمواشي.

وأوضح المزارع، أن أسعار الماشية مرتبطة بموسم زراعة البرسيم، وهو الآن في نهايته؛ لذلك ينتظر مربو الماشية فترة قدوم فصل الربيع، تكون أسعار البرسيم فيه أقل.