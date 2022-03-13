الصين: الوضع في أوكرانيا مقلق للغاية

أعلنت السفارة الصينية في واشنطن أن الأولوية هي منع خروج الصراع بشأن أوكرانيا عن السيطرة، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضافت السفارة الصينية في واشنطن، أن الوضع في أوكرانيا مقلق للغاية.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما أكدت أوكرانيا إجراء مفاوضات غدا مع روسيا عبر تقنية الفيديو.

المحادثات مع أوكرانيا قد تتوصل لمشروعات اتفاقات قريبا

وقال مفاوض روسي، إن المحادثات مع أوكرانيا ربما تتوصل لمشروعات اتفاقات قريبا، فيما أعرب مفاوض أوكراني عن تفاؤل حذر بشأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

ومن المتوقع استمرار المحادثات التي انطلقت الشهر الماضي بين روسيا وأوكرانيا لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي، رغم استمرار النزاع العسكري.