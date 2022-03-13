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محمود مسلم

الصين: الوضع في أوكرانيا مقلق للغاية

كتب:

سحر المكاوى
11:19 م | الأحد 13 مارس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

أعلنت السفارة الصينية في واشنطن أن الأولوية هي منع خروج الصراع بشأن أوكرانيا عن السيطرة، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضافت السفارة الصينية في واشنطن، أن الوضع في أوكرانيا مقلق للغاية.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما أكدت أوكرانيا إجراء مفاوضات غدا مع روسيا عبر تقنية الفيديو.

المحادثات مع أوكرانيا قد تتوصل لمشروعات اتفاقات قريبا

وقال مفاوض روسي، إن المحادثات مع أوكرانيا ربما تتوصل لمشروعات اتفاقات قريبا، فيما أعرب مفاوض أوكراني عن تفاؤل حذر بشأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

ومن المتوقع استمرار المحادثات التي انطلقت الشهر الماضي بين روسيا وأوكرانيا لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي، رغم استمرار النزاع العسكري.

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بقلم سحر المكاوى