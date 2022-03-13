أوكرانيا: القوات الروسية دمرت 7 مستشفيات بالكامل وأضرار بـ104 أخرى

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، أن القوات الروسية دمّرت 7 مستشفيات بالكامل، وألحقت أضرارا بـ104 أخرى، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

أوضحت الحكومة الأوكرانية، أنه جرى إجلاء 5500 شخص اليوم، عبر 9 ممرات إنسانية، من أصل 14 ممرا.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا، في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، ومن المقرر إجراء مفاوضات غدا بين روسيا وأوكرانيا، للتوصل لحل بشأن الأزمة الأوكرانية.