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أوكرانيا: القوات الروسية دمرت 7 مستشفيات بالكامل وأضرار بـ104 أخرى

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سحر المكاوى
11:35 م | الأحد 13 مارس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، أن القوات الروسية دمّرت 7 مستشفيات بالكامل، وألحقت أضرارا بـ104 أخرى، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

أوضحت الحكومة الأوكرانية، أنه جرى إجلاء 5500 شخص اليوم، عبر 9 ممرات إنسانية، من أصل 14 ممرا. 

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا، في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، ومن المقرر إجراء مفاوضات غدا بين روسيا وأوكرانيا، للتوصل لحل بشأن الأزمة الأوكرانية.

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بقلم سحر المكاوى