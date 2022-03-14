محمد رمضان يبعث برسالة غامضة: ما تحكمش من زاوية واحدة

نشر الفنان محمد رمضان رسالة غامضة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أثارت الجدل بين متابعيه.

وكتب محمد رمضان: «ما تحكمش من زاوية واحدة علشان يمكن تظلم»، مضيفًا: «بس الحمد لله إن ربنا بصير وسميع وعدل».

محمد رمضان يخوض سباق رمضان بـ«المشوار»

وفي سياق آخر يخوض «رمضان» السباق الرمضاني المقبل 2022، بمسلسله الجديد الذي يأتي بعنوان «المشوار»، وتشاركه بطولته الفنانة دينا الشربيني، إذ يجسد الثنائي خلال أحداث العمل دور زوجين يعملان باليومية في إحدى شركات الملاحات بالإسكندرية، ولديهما ابن ويعانيان خلال الأحداث من صعوبة العمل.

كما يشارك في بطولة المسلسل بجوار محمد رمضان، ودينا الشربيني، كل من: أحمد مجدي، عمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، وخالد كمال، ومحمد جمعة، وأحمد كمال، وندى بسيوني، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

محمد رمضان يرد على سخرية أحد متابعيه

وكان «رمضان» طرح البوستر الأول لمسلسل «المشوار» خلال الفترة الماضية وظهر وهو يحمل حقيبة سفر كبيرة، فعلق أحد المتابعين ساخرًا على البوستر: «يا أسطى ما تجرها، هو أي كفاح وخلاص»، ليرد عليه مازحًا: «يا حبيب الأسطى لما تتفرج هتفهم إن الشنطة دي تتشال على الراس، هو أي استعجال وخلاص، مش يمكن فيها كتاب دين».

ونشر «رمضان» صورة تحمل تعليق المتابع ورده عليه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، وعلق على الصورة قائلًا: «دقة تركيز الجمهور من علامات اهتمامه بالمشروع.. الله الموفق المشوار رمضان 2022».