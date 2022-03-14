«عثمان»: الشهر المقبل.. زيادة التدفقات السياحية الوافدة للأقصر وأسوان

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إنّ الشهر المقبل سيشهد زيادة في الحركة السياحية الوافدة إلى كل من الأقصر وأسوان، موضحا أنّه بالرغم من أنّ نسب تواجد السياح الأجانب حاليا بمدن الصعيد السياحية جيد، إلّا أنّه وفقًا لمؤشرات الحجوزات الحالية والمستقبلية، فإنّ شهر أبريل 2022 سيشهد زيادة مطردة في أعداد السياح الوافدين للأقصر وأسوان مقارنًة بالشهر الجاري.

زيادة فى الحركة السياحية الوافدة من إسبانيا وفرنسا وأمريكا

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ شهر أبريل سيشهد زيادة في أعداد السياح الوافدين من الدول الأوربية، لاسيما فرنسا وإسبانيا والدول الاسكندنافية، فضلًا عن أمريكا وعدد من دول جنوب شرق أسيا، لافتًا إلى أنّ تلك الحجوزات تمثل مؤشرا على ارتفاع الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر وأسوان خلال الموسم الصيفي المقبل خاصة إذا ما انتهت الحرب الروسية الأوكرانية في أقرب وقت ممكن.

استمرار الحرب سيؤدي إلى تراجع أعداد السياح الوافدين لمصر

وأعرب «عثمان»، من تخوفه من استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، لعدة أشهر مقبلة، ما قد يؤثر على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بشكل كبير، وتابع: «استمرار الحرب يعني زيادة في أسعار الوقود ما يرفع أسعار الرحلات الجوية ويجعل غالبية السياح يفضلون عدم السفر للسياحة بسبب ارتفاع الأسعار وهو ما يؤثر بالسلب على معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر».

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية أنّ نسبة تواجد السياح المصريين حاليًا في الأقصر وأسوان قليل للغاية، مشيرا إلى أنّ استمرار العام الدراسي هو السبب الرئيسي في قلة تواجد المصريين بالمدن السياحية حاليا، وأن منتصف العام الدراسي شهد إقبالا كبيرا من المواطنين المصريين لقضاء تلك الفترة في الأقصر وأسوان .

يشار إلى ان عدد الفنادق العائمة العاملة حاليا بين الأقصر وأسوان حاليا تبلغ نحو 70 فندق عائم .