دراسة تحويل أجزاء من مدارس عامة وفنية إلى «تكنولوجيا تطبيقية»

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تدرس تحويل أجزاء غير مستغلة بعدد من المدارس العامة والفنية إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية، بغرض الاستفادة منها لصالح زيادة عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس التكنولوجية، في ظل الإقبال الشديد عليها من الطلاب، مقابل انخفاض عددها، حيث لا يوجد سوى 38 مدرسة فقط.

تحديد معايير واضحة لتخصيص أجزاء من مدارس فنية لتكنولوجية

أضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن تخصيص أجزاء من مدرسة عامة أو فنية لتكون عبارة عن مدرسة تكنولوجية، سيكون وفق حدود ومعايير واضحة، حتى لا يؤثر ذلك على طلاب أي من المدرسة التكنولوجية أو الفنية والعامة، بحيث يستفيد الطرفين، ويتحقق الهدف المطلوب، فهناك مثلا، مجمعات فنية بمساحات كبيرة وغير مستغلة، لن تتأثر إذا تم أخذ جزء منها لتسكين مائة طالب ليشكلوا وحدهم مدرسة تكنولوجيا تطبيقية.

نستهدف زيادة المدارس التكنولوجية إلى 300 قبل عام 2030‎

ولفت المصدر إلى أن الوزارة تخطط لأن يكون هناك أكثر من 300 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، قبل حلول عام 2030، ويتم إلحاق الخريجين منها بالجامعات التكنولوجية التي تنشئها وزارة التعليم العالي في محافظات مختلفة، في ظل أن هناك إقبال كبير عل المدارس التكنولوجيا، لكن لا يوجد منها الكثير حتى الآن مع أنها مستقبلها مضمون وتخصصاتها تخاطب المستقبل وسوق العمل.

وفي سياق أخر، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ‎تطوير عدد 86 منهج دراسى حسب منهجية الجدارات من إجمالى عدد 125 منهج بما يمثل حوالى 70 % من إجمالى مناهج التعليم الفنى ومراجعتها من قبل ممثلى سوق العمل بدعم مبدئي من مشروع EU-TVET II، مشيراً إلي أنه تم استحداث عدد 29 برنامج ومنهج جديد بالتعاون مع ممثلى سوق العمل.