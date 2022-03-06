مجاهد: التعليم الفني لم ينتهِ من وضع جداول امتحانات الدبلومات 2022

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم ما زال يعمل على وضع جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2022، العملية والنظرية لجميع التخصصات «تجاري- زراعي- صناعي- فندقي- مزدوج- مهني» بنظاميها الثلاث والخمس سنوات.

إعلان جداول الدبلومات الفنية بعد اعتمادها من وزير التعليم

وأضاف نائب وزير التعليم الفني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بعد الانتهاء من وضع جميع الجداول النهائية العملية والنظرية لامتحانات الدبلومات الفنية 2022 لجميع النوعيات والتخصصات، سيتم اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ثم إعلانها فورًا.

ومن جانب آخر، يواصل طلاب الدبلومات الفنية بجميع التخصصات «تجاري- زراعي- صناعي- فندقي- مزدوج- مهني» بنظامي الثلاث والخمس سنوات، تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2021-2022، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وخصصت وزارة التربية والتعليم رابطًا لتسجيل الطلاب استمارة الدبلومات، مؤكدة أن يوم 12 مارس الجاري آخر موعد لإرسال استمارات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2022، ومرفقاتها والمستندات الدالة على سداد رسم الامتحان، وكشوف 12د، إلى لجان النظام والمراقبة.

«التعليم» توجه طلاب الدبلومات بسرعة تسجيل الاستمارة.. الأعداد متدنية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التسجيل الالكتروني لاستمارة الدبلومات الفنية يتم باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب والذي يمكن الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية الموحد.

وشددت وزارة التعليم، على مدارس التعليم الفني، بالتنبيه على الطلاب بسرعة تسجيل الاستمارة قبل غلق الموقع، مشيراً إلى أن نسبة التسجيل للطلاب المتقدمين لامتحان الدبلوم هذا العام متدنية جدًا بإجمالي عدد المستهدفين من كل محافظة على مستوى الجمهورية سواء بنظام الثلاث والخمس سنوات.