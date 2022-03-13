تعليمات عاجلة للمدارس بشأن «امتحانات النقل».. منها عقد اختبار إملاء

عقد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، اجتماعًا اليوم الأحد مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والأكاديمية المهنية للمعلمين ومديري التدريب، لوضع معايير ومواصفات أسئلة امتحانات صفوف النقل، للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الاجتماع ناقش مواصفات وصياغة أسئلة امتحانات التعليم الأساسي صفوف النقل، وتدريب موجهي المواد الأساسية بمرحلة التعليم الأساسي على إعداد أسئلة الامتحانات وفقاً للمستويات المعرفية المختلفة.

وأكدت الوزارة أن الهدف من تدريب موجهي العموم هو تنمية مهارات المعلمين والموجهين في إعداد المفردات الاختبارية للامتحانات وتحديد المستويات المعرفية لطلاب التعليم الأساسي.

حصر أعداد الطلاب الضعاف في جميع المراحل التعليمية

وفي سياق متصل، وجهت المديريات التعليمية، بضرورة عقد اختبار للإملاء لقياس مستوى الطلاب، خاصة في المرحلة الابتدائية وعمل حصر للطلاب الضعاف من خلال حصرهم في قاعدة بيانات لهم، وشددت على ضرورة قيام المعلمين بعمل خطط علاجية للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة ومتابعة الموجهين والموجهين الأوائل تنفيذ تلك الخطط.

وأكدت المديريات في خطابات للإدارات التعليمية ضرورة عمل توعية للطلاب عن أهمية المحافظة على ممتلكات الغير، وخاصة الجرارات المحملة بأعواد القصب أثناء نقلها إلى المصانع، وغرس الوازع الديني عندهم حفاظا على الأرواح.

وشددت على ضرورة إبلاغ التوجيه العام بحصر أعداد الطلاب الضعاف في جميع المراحل التعليمية بالبيانات الكاملة التي تشمل الإدارة التعليمية واسم المدرسة وقيد الطالب والحضور والغياب والنجاح والرسوب.