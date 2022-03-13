التعليم تفتتح معرض «المدرسة المنتجة» في محافظة الدقهلية

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، معرض «المدرسة المنتجة» في مدرسة «المرسي سيف الدين» الابتدائية التابعة لإدارة دكرنس التعليمية بمحافظة الدقهلية، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات الإدارة العامة للمدرسة المنتجة على مستوى الجمهورية.

مدير التعليم يفتتح المعرض

وافتتح المعرض الدكتور أحمد هيكل، مدير التعليم العام بالمحافظة، نيابة عن الدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام، بحضور لفيف من القيادات التعليمية والتنفيذية والنيابية بالمحافظة، وأولياء أمور الطلاب المشتركين في تنظيم المعرض.

وأكد عماد الدين محمد منصور، رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي ومدير عام المدرسة المنتجة، أن المعرض يهدف إلى المساهمة في ربط المدرسة بالبيئة المحيطة وجعل المدرسة بيئة جاذبة للطلاب، بالإضافة إلى خدمة البيئة التعليمية والمجتمع المحلى بما يسهم في تكوين شخصية الطلاب وإعداد جيل من رجال الأعمال.

عرض أجود منتجات الطلاب المشاركين في المشروعات المختلفة

وأشار «منصور» إلى أن المعرض يتضمن عرض أجود منتجات الطلاب المشاركين في كافة أنواع المشروعات (الإنتاجية، والخدمية، والتسويقية، والبرمجة) لبعض مدارس المحافظة لشهر رمضان المعظم، وعيد الأم.