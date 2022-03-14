عاطل يقتل زوجته خنقا في ظروف غامضة بمنطقة السلام

أنهى عاطل حياة زوجته خنقا في ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة السلام أول، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

بداية الجريمة

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول، بلاغا بمقتل ربة منزل في دائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى «آمال ع» في العقد الرابع من العمر، وترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، وبالفحص تبين وجود آثار خنق حول الرقبة، وكشفت التحريات بأن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الزوج المتهم وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة الدافع وراء ارتكاب الواقعة.

شاب يقتل والدته بسبب المخدرات

من ناحية أخرى، قررت النيابة العامة عرض المتهم بقتل والدته في دائرة قسم شرطة السلام أول، على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، لبيان ما إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدرات من عدمه، كما استعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليها.

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وكان مأمور قسم شرطة السلام أول، قد تلقى بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «نجاح» في العقد السادس من العمر، وبالفحص تبين أنها في حالة تعفن رمي كامل، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة.

وكشف تقرير الصفة التشريحية بأن سبب الوفاة جنائي، إذ تبين وجود كسر في الجمجمة ونزيف حاد، وتوصلت التحريات إلى أن نجل المتوفية وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.