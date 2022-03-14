عبدالغفار وصبحي يبحثان استضافة مصر لبطولة العالم للجامعات للاسكواش

عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعًا، مساء أمس الأحد، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد، والدكتور سامح فريد، رئيس جامعة نيوجيزة، والدكتور عرفة سلامة، سكرتير عام الاتحاد، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر وزارة الشباب والرياضة.

أنشطة الاتحاد الرياضي للجامعات

في بداية الاجتماع، قدّم الدكتور عبدالغفار، الشكر للدكتور أشرف صبحي، لدعمه المُتواصل لأنشطة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والأنشطة الرياضية بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى الدور الإيجابي لوزارة الشباب والرياضة في تأهيل الطلاب رياضيًا وثقافيًا، وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.

وثمّن عبدالغفار، مُشاركة وزارة الشباب والرياضة في تنظيم بطولة العالم للاسكواش للجامعات، والتي ستُقام في مصر خلال شهر نوفمبر من العام الحالي، مؤكدًا قدرة مصر على تنظيم هذا الحدث العالمي، وإبهار العالم وإظهار قُدرة مصر على استضافة البطولات الدولية.

مصر تنظم بطولة العالم للاسكواش للجامعات

وناقش الاجتماع، اللمسات الأخيرة لتنظيم مصر بطولة العالم للاسكواش للجامعات، وتقديم إمكانيات الاتحاد الرياضي المصري للجامعات خلال فترة تنظيم البطولة، وجرى التأكيد خلال الاجتماع على زيارة وفد دولي من الاتحاد الدولي للاسكواش إلى مصر يوم 21 مارس الحالي، للوقوف على استعدادات مصر لاستضافة هذه البطولة العالمية، وزيارة بعض ملاعب البطولة بجامعة نيوجيزة وأماكن الإقامة.

وشدد عبدالغفار، على ضرورة إعداد برنامج زيارة مُميز للجنة الدولية للتأكد من قدرة مصر على استضافة هذا الحدث العالمي بما تملكه من منشآت رياضية مُتميزة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، أنّ وزارة الشباب والرياضة تعمل على التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد المصري الرياضي للجامعات، وجميع الجهات المختلفة، من أجل العمل على إنجاح البطولة والخروج بالمظهر اللائق باسم ومكانة مصر الدولية.

فعاليات رياضية في شهر رمضان

وتابع عبدالغفار خلال الاجتماع، استعدادات الاتحاد لتنظيم العديد من الفعاليات الرياضية بالجامعات خلال شهر رمضان الكريم، بعد توقفها خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، واستعرض البرامج والأنشطة الرياضية المُزمع إقامتها ومقترحات تنظيم نهائيات الدورة الرياضية للجامعات رقم 49، إضافة للموافقة على تنفيذ برامج مسابقات التحدي بالتعاون مع الاتحاد المصري للثقافة الرياضية والاتحاد المصري للرياضة للجميع، خلال شهر رمضان المقبل.

وأشار الدكتور صبحي حسانين، إلى جهود الاتحاد الرياضي للجامعات، من خلال تنظيم الأنشطة الرياضية المختلفة بين الشباب الجامعي، مُثمّنًا تسخير الإمكانات المُتاحة لإنجاح استضافة مصر لبطولة العالم للاسكواش للجامعات.

وعلى جانب آخر، وافق المجلس مبدئيًا على الدعوة الواردة من الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية للمشاركة في دورة الألعاب العالمية للجامعات «يونيفرساد»، والمُزمع إقامتها في الصين خلال الفترة من 26 يونيو حتى 4 يوليو من العام الحالي.

كما وافق المجلس على الاحتفال باليوم الرياضي الأفريقي خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان المقبل، وعلى تنظيم جامعة أسوان لسباق النيل الأول للسباحة الطويلة وسباق الكاياك، خلال شهر مارس الحالي، وأُحيط المجلس علمًا بالجامعات التي أكدت المشاركة في الدورة الأفريقية العاشرة للجامعات، والمزمع إقامتها خلال شهر يونيو من العام الحالي في مدينة نيروبي بكينيا.