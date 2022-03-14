حالة طقس الإسكندرية.. غائم جزئيا وتوقعات بأمطار خفيفة

شهد طقس الإسكندرية، اليوم الاثنين، تساقط أمطار خفيفة على أنحاء المحافظة في أوقات متفرقة، مع استمرار حالة الطقس المتقلب والرياح شديدة البرودة، والهواء البارد ليلًا ونهارًا، وذلك وفقًا توقعات هيئة الأرصاد الجوية، التي أشارت إلى استمرار الطقس غير المستقر التي تشهده المدينة، حتى غد الثلاثاء؛ تأثرًا بنوة الحسوم، وهي رياح جنوبية غربية ممطرة.

حالة طقس الإسكندرية

ويستمر الطقس المتقلب غير مستقر في الإسكندرية، إذ تشهد المحافظة غيوما جزئيًا، مع تساقط الأمطار الخفيفة، بالتزامن مع اختفاء أشعة الشمس بسبب نشاط شديد في سرعة الرياح، وسجلت درجة الحرارة 15 درجة مئوية، ووصلت حركة الرياح إلى 24 كم في الساعة، ونسبة الرطوبة إلى 53%، مع توقعات بسقوط الأمطار بنسبة تصل إلى 20% على بعض الأحياء.

حالة الطوارئ في الإسكندرية

من جانبه، قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إن الشركة مازالت في حالة تأهب ورفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بسبب استمرار الطقس غير المستقر مع هدوء الأمطار نسبيًا عن أمس.

وأضاف «نافع»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعطى تعليماته لرؤساء الأحياء وجميع المسئولين التنفيذيين، بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع ورصد أي حالات طارئة، مع التأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية، إضافة إلى التنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي للتعامل الفوري مع تراكمات مياه الأمطار في الشوارع ومنع أي تعطيل.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أن المدينة حتى الآن لم تشهد أي تراكمات للمياه، على الرغم من تساقط الأمطار بغزارة واستمرار الحركة والعمل وانتظام المدارس.