طقس سيئ يضرب الإسكندرية.. غيوم وتساقط أمطار غزيرة وهبوب رياح شديدة

شهدت الإسكندرية، اليوم الأحد، تساقط أمطار متوسطة وغزيرة على أنحاء المحافظة في أوقات متفرقة، فيما توقعت هيئة الأرصاد الجوية طقسا غير مستقر تشهده المدينة، مع ارتفاع نسبة سقوط الأمطار إلى 80%.

طقس الإسكندرية

ويسود طقس متقلب غير مستقر في الإسكندرية، اليوم، إذ تشهد غيوما جزئية، مع تساقط الأمطار العزيرة، بالتزامن مع اختفاء أشعة الشمس بسبب نشاط شديد في سرعة الرياح.

وسجلت درجة الحرارة 12 درجة مئوية، ووصلت حركة الرياح إلى 23 كم في الساعة، ونسبة الرطوبة إلى 64%، مع توقعات بسقوط الأمطار بنسبة تصل إلى 80% على بعض الأحياء.

رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع الأمطار

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه تم استمرار رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوي الأحياء، موضحاً التشديد على رؤساء الأحياء وجميع المسئولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع ورصد أي حالات طارئة، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية، والتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحى للتعامل الفورى مع تراكمات مياه الأمطار.

تمركز عربات الصرف الصحي بالشوارع

وتابع المحافظ أعمال كسح وتصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح الأحد على مناطق متفرقة بالأحياء، وخاصة بالمناطق الساخنة.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، لاستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار للتدخل الفوري.