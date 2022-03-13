باحث اقتصادي: روسيا وأوكرانيا من أهم مصادرنا في الغذاء والطاقة

قال الدكتور محمد شادي، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن الأزمة بدأت منذ عدة أشهر، فمنذ 2018 اشتعلت الأزمة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك حركة التجارة العالمية انخفضت وأثرت على معدلات النمو والتصنيع والتوظيف.

وأوضح «شادي» خلال استضافته في برنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن أزمة كورونا في 2020 صحبها انخفاض في التصنيع والتجارة وانكماش الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات الفقر، ووصفت المؤسسات العالمية الأزمة بالأولى من نوعها لتأثيرها على جميع مجالات الحياة الاقتصادية.

أسعار الغذاء والسلع والطاقة تأثرت بالأزمات المتتالية

وأشار «شادي» إلى أن أسعار الغذاء والسلع والطاقة تأثرت بشكل كبير بتلك الأزمات المتتالية، مع تزايد موجات فيروس كورونا، إلى أن وصلنا للحرب الروسية الأوكرانية في أسبوعها الثالث، لافتا إلى أن الدولتين من أهم الدول المصدرة للمواد الغذائية ومواد الطاقة.

روسيا وأوكرانيا من أهم شركاء مصر التجاريين

وأضاف «شادي» أن روسيا هي الشريك التجاري السادس لمصر، وأوكرانيا الشريك الحادي عشر، وصراعهما معا يؤثر سلبا على الدول المستفيدة تجاريا معهم، لافتا إلى أن مصر تعتمد عليهما في استيراد الغلال والأقماح، وروسيا من أهم مصدرين الطاقة وكانت الأول عالميا على مدار عشر سنوات.

وأكد الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، على أن روسيا لها دور مهم في تصدير الطاقة عالميا بالإضافة للمعادن الصناعية من خام الحديد والألومنيوم، ومعادن صناعة الرقائق الإلكترونية التي حدثت فيها أزمة في أعقاب جائحة كورونا، وظهرت في ارتفاع أسعار السيارات، وتعد روسيا من أهم الدول المصدرة للخامات المستخدمة في تلك الصناعات.