إصابة سيدة في انقلاب سيارة ملاكي بالإسماعيلية

أصيبت سيدة بكسور مختلفة في أنحاء الجسم، جراء انقلاب سيارة ملاكي على طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي، اليوم الاثنين.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة رقم «ط هـ ف 961» قرب كوبري تحيا مصر بأول طريق الإسماعيلية بورسعيد.

نقل المصابة إلى مستشفى جامعة قناة السويس

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارة إسعاف نقلت المصابة إلى مستشفى جامعة قناة السويس؛ لتلقي العلاج، فيما تم إعادة الحركة المرورية إلى الطريق خلال دقائق.

وقالت مصادر طبية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن السيدة المصابة تدعى فاطمة السيد محمد عبد الرازق، 47 سنة، مصابة باشتباه كسر في الذراع، وجروح وكدمات في الجسم وحالتها مستقرة.

وأضافت المصادر، أنه يجري إجراء الفحوصات الطبية والإشاعات اللازمة للسيدة المصابة داخل قسم الطوارئ في مستشفى جامعة قناة السويس؛ للاطمئنان على سلامتها.

العثور على جثمان في ترعة كيلو 2

وفي سياق آخر، عثرت الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية، صباح اليوم، على جثمان شخص يرجح انه في الخمسينيات من العمر «مجهول الهوية»، غريقًا في ترعة الإسماعيلية بورسعيد قرب منطقة كيلو 2.

ووصلت قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية، إلى مكان الحادث، ونجحت في انتشال الجثمان من المياه، فيما يجري رجال الشرطة معاينة الجثة قبل نقلها إلى إحدى الثلاجات لحين انتهاء التحقيقات.

فيما كلف اللواء طلعت عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، فريق البحث بإنهاء التحريات حول الواقعة؛ لكشف لغز العثور على الجثمان.