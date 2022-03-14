أحدث فيديو له ظهرت فيه طبيبة مقتولة قبل أسبوعين.. هل هرب زيلينسكي؟

آثار الرئيس الأوكراني «فولوديمير زيلينسكي»، الجدل مرة أخرى، بنشر مقطع فيديو حديث على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور «انستغرام»، أثناء زيارته جرحى ومصابين من القوات الأوكرانية بأحد المستشفيات، مقدمًا لهم الدعم المعنوي، ومشيدًا ببطولة جنوده المشاركين في الحرب الروسية الأوكرانية، التي دخلت أسبوعها الثالث على التوالي.

ظهور طبيبة مقتولة قبل أسبوعين يثير الجدل

الجدل الذي سببه مقطع الفيديو رغم أنه يظهر «زيلينسكي» وهو يقدم الدعم للجنود الأوكران المصابين، ويقدم لهم نياشين، ويلتقط معهم الصور التذكارية، كان سببه طبيبة أوكرانية، ظهرت في مقطع فيديو الرئيس الأوكراني، رغم أنها قتلت قبل أسبوعيين، على خلفية المعارك العنيفة التي وقعت بين القوات الروسية والأوكرانية.

ويظهر في مقطع الفيديو، الذي بلغت مدته الزمنية 3 دقائق، الطبيبة «إينا ديروسوفا»، أثناء تجول الرئيس الأوكراني داخل أقسام المستشفى المختلفة والتي وصلت إلى حد ارتدائه الملابس الوقائية للدخول إلى غرفة العناية المركزة.

«زيلينسكي» منح الطبية المقتولة لقب بطلة أوكرانيا

وبعدما تم نشر الفيديو خرج أهالي الطبيبة معلنين أن ابنتهم توفت قبل أسبوعين، بحسب ما نقله موقع «روسيا اليوم»، لكن الأمر الذي كان أكثر سخرية ومفارقة في الوقت نفسه، أن الطبيبة التي ظهرت في الفيديو كان « زيلينسكي» قد خرج بعد وفاتها مانحاً إياها لقب بطلة أوكرانيا.

وأعاد نشر فيديو « زيلينسكي»، أمس على أنه فيديو حديث، الجدل مرة أخرى حول احتمالية هروبه من أوكرانيا، وخاصة بعدما تطرق إلى نشر فيديوهات قديمة مسجلة على أنها حديثة، وهو الأمر الذي علقت عليه عدة وسائل إعلام غربية، بأن المسئولين عن العملية الدعائية للرئيس «زيلينسكي» انتقلوا إلى الخطة «ب» وهي نشر مقاطع الفيديو الجاهزة والتي تم تسجيلها مسبقا، ولكنهم لم يأخذوا في الحسبان وفاة أحد الموجودين في الفيديو.

ومن المتوقع أن تبدأ الجولة الرابعة من المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني اليوم عبر تقنية الفيديو كونفراس، بعدما ظهر تطور جديد في الجلسة الثالثة والتي انتهت بالاتفاق على وقف إطلاق النار لفترة لإجلاء المدنيين الأوكرانيين من عدة مدن أوكرانية.