«زيلينسكي»: يجب فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه يجب فرض منطقة حظر جوي فوق بلاده وإلا ستسقط الصواريخ الروسية على أراضي دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أكد في وقت سابق، لـ«زيلينسكي»، أن لندن ستستمر في دعم جهود أوكرانيا لإنهاء الصراع المدمر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال مكتب جونسون في بيان، إن المسؤول البريطاني، بحث هاتفيا مع الرئيس الأوكراني، سبل تقديم الدعم البريطاني لـ«كييف».

«جونسون»: لندن ستستغل الفرص لتعزيز أوكرانيا

وأكد جونسون، أن بلاده ستستغل الفرص لتعزيز أوكرانيا من خلال التنسيق مع الشركاء، بما فيها اجتماع قوات المشاة المشتركة في لندن الذي سينطلق غدا الثلاثاء.