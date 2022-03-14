مستشار الرئيس الأوكراني: المفاوضات مع روسيا تتم في أجواء أفضل

تستأنف روسيا وأوكرانيا، اليوم الإثنين، مفاوضات وقف إطلاق النار، وذلك في أجواء أفضل، بعد أن أشاد الجانبان بالتقدم المحرز في الجولات السابقة بهدف إنهاء القتال المستمر منذ أكثر من أسبوعين، وذلك بحسب مفاوضون أوكرانيون ومسؤولون بالكرملين الروسي.

استمرار المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

نقلت صحيفة «موسكو تايمز» الروسية، عن ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عضو في فريق التفاوض، قوله إنه سيتم استئناف المحادثات في مؤتمر عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، وأكد تصريحه، بيان سابق، أدلى به دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أكد خلاله استمرار المفاوضات، وكتب بودولياك: «المفاوضات تسير بلا توقف في شكل مؤتمرات الفيديو، وستعقد جلسة تفاوضية لتلخيص النتائج الأولية».

اقرأ أيضا دفن 67 أوكرانيا في مقبرة جماعية قتلوا جراء القصف الروسي قرب كييف

وتأتي هذه الجولة من المحادثات بعد أن قال الجانبان إنهما يحرزان تقدما في المفاوضات التي تهدف إلى إنهاء أكثر من أسبوعين من القتال المباشر بين الجيشين الروسي والأوكراني، وصرح ليونيد سلوتسكي العضو البارز في فريق التفاوض الروسي، بأنه تم إحراز تقدم كبير بعد عدة جولات من المحادثات التي تم استضافتها على حدود بيلاروسيا المجاورة.

تطور في المحادثات

بحسب وكالة الأنباء الروسية قال «بودولاك»: «إذا قارننا مواقف الوفدين في بداية المحادثات والآن نرى تقدما كبيرا»، موضحا: «أتوقع أن يتطور هذا التقدم خلال الأيام القليلة المقبلة إلى موقف موحد يتبناه كلا الوفدين في الوثائق التي سيتم التوقيع عليها».

اقرأ أيضا روسيا: أخرجنا 3920 منشأة عسكرية أوكرانية من الخدمة منذ بداية الحرب

وأجرى مفاوضون من موسكو وكييف عدة جولات من المحادثات منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلى البلاد، كما استضافت تركيا هذا الأسبوع أول اجتماع بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني.

وفي وقت سابق، كتب «بودولاك»، تدوينه عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، أن روسيا توقفت عن إصدار الإنذارات وبدلا من ذلك «تستمع بعناية لمواقفنا».

وكان الرئيس الأوكراني، قد صرح بأن روسيا تبنت نهجا مختلفا جوهريا في المحادثات مؤخرا، وفي غضون ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه كانت هناك تحولات إيجابية في الحوار وإن المفاوضات تتم بشكل شبه يومي.