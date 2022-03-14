ضبط 1353 قضية حجب سلع غذائية وبيع بأعلى من السعر الرسمى 

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1353) قضية تموينية متنوعة ، من بينهم (18) قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (731,279 طن - 6700 عبوة) ، (96) قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى بمضبوطات بلغت (520,148 طن – 8396 عبوة – 2 قطعة – 15 إسطوانة بوتاجاز) (5) قضايا الإستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (500, 39طن - 227بطاقة - 300 إسطوانة).. بإجمالى مضبوطات (919,299 طن –15096عبوة - 315 إسطوانة – 227 بطاقة – 2 قطعة) كان أبرزها الآتى:-

ضبط (10,050 طن "مكرونة – بقسماط مطحون" بدون مستندات مجهولة المصدر غير معلن عن أسعارها) تم تجميعها لبيعها بأزيد من السعر المتداول) .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

ضبط (10,030 طن "سكر – دقيق فاخر" بدون مستندات مجهول المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها تم تجميعها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول (.. بحوزة (المدير المسئول عن سوبر ماركت لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة جنوب سيناء.

ضبط (8,164 طن "مكرونة - دقيق أبيض – سكر حر – زيت طعام - جبن" بدون مستندات "مجهولة المصدر" لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول).. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.

ضبط (8 طن سلع غذائية "أرز أبيض – سكر حر - بقوليات" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم إثبات سعر البيع على المنتج النهائى بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول (.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

ضبط (8 طن "أعلاف حيوانية" بدون مستندات "مجهولة المصدر" لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول).. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الدقهلية.

ضبط (5,775 طن "أعلاف حيوانية" بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول(.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (7,120 طن "مسلى – صلصى – أرز أبيض – سكر حر" معبأ داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول(.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (5,788 طن "زيت طعام" بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول(.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.

ضبط (5,157 طن "زيت طعام" بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول(.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.

ضبط (4,400 طن سلع غذائية "مكرونة – سكر حر – أرز أبيض" بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول(.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة أسوان.

ضبط (339 طن "سكر حر – مكرونة – أرز أبيض – زيت طعام" معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

ضبط (135 طن مواد بناء "أسمنت – حديد تسليح" "مجهولة المصدر" تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى).. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء "بدون ترخيص") بمحافظة الدقهلية.

ضبط (102,807 طن سلع غذائية "دقيق أبيض – مسلى – زيت طعام" بدون مستندات "مجهولة المصدر" تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى).. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.

ضبط (23,638 طن " دقيق فاخر- مسلى" معبأ داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهول المصدر تم تجميعها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق(.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الإسماعيلية.

ضبط (45 طن "دقيق أبيض" بدون مستندات "مجهولة المصدر" تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى).. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

ضبط (29,750 طن "دقيق أبيض" معبأ داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى).. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الدقهلية.

ضبط (4,450 طن سلع غذائية " تمور – زنجبيل" معبأ داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهول المصدر تم تخزينها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق(.. بحوزة (مالك شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

ضبط (11 طن "دقيق أبيض" معبأ داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى).. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (22 طن " سكر حر – مكرونة – أرز أبيض" ، 62 طن "أعلاف حيوانية" معبأ داخل شكائر بدون مستندات مجهول المصدر تم تخزينها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق(.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

ضبط (22طن مواد بناء "حديد تسليح" مجهول المصدر تم تخزينها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق(.. بحوزة (المدير المسئول عن مستودع لتجارة مواد البناء) بمحافظة الدقهلية.

ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى) بمحافظة شمال سيناء ، لتصرفه فى (38,500 طن "دقيق بلدى" وبيعها فى السوق السوداء بهدف الإستيلاء على الدعم المقرر ولتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (720 كيلوجرام "لحوم بلدية" مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول (.. بحوزة (المديرين المسئولين عن 3 محال جزارة "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ضبط (191 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين .. تم تجميعها للإستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها لحسابها الشخصى).. بحوزة (المديرة المسئولة عن مخبزن بلدى) بمحافظة الدقهلية.

ضبط (3,4 طن مقطعات "لحوم مجمدة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وبها "حروق تجميد" وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

ضبط (20 طن "زيت طعام" معبأة داخل براميل بدون مستندات "مجهولة المصدر"من مرتجعات الأسواق "سابق الإستخدام" وغير صالح للإستهلاك الآدمى ويشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لإعادة تدويره وطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجميع زيت الطعام السابق إستخدامه "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.

ضبط (2,54 طن سلع تموينية "سكر" تم تجميعها لبيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة) .. بحوزة (مالك محل لصرف المقررات التموينية) بمحافظة المنوفيةقنا.

حملات تموينية مكبرة بالدقهلية لإحكام الرقابة على الأسواق

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية بحملة تموينية ..أسفرت جهودها عن ضبط عدد (29) قضية مختلفة ...أبرزها القضايا الآتية :

ضبط (1 طن دقيق فاخر – 200 كيلو جرام مكرونة – 204 زجاجة زيت طعام تزن الواحدة 1 كيلو جرام – 250 كيلو جرام أرز أبيض) بدون ترخيص وغير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها وذلك لقيامه بحجبها عن التداول بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن مواد غذائية كائن بدائرة مركز شرطة منية النصر).

ضبط (315 كيلو جرام "مكرونة – شعرية") بدون ترخيص وغير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن مواد غذائية كائن بدائرة مركز شرطة منية النصر).

ضبط (2 طن ملح) بدون بيانات ومجهول المصدر وغير مصحوب بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدره، بحوزة (المدير المسئول عن معمل ألبان كائن بدائرة مركز شرطة منية النصر).

حملة مكبرة بالإسكندرية لضبط جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بحملة تموينية بالإشتراك مع الجهات المعنية ..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج التالية :

ضبط (المدير المسئول عن مخزن للمواد الغذائية بدائرة قسم ثان المنتزة) لقيامه بتخزين كميات كبيرة من السلع الأساسية "دقيق فاخر " داخل مخزن غير مرخص وغير معلن عنه بقصد حجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع بالأسواق وبحوزته (عدد 10 طن من الدقيق الأبيض الفاخر إستخراج 72%) معبأ داخل أجولة بدون فواتير أو مستندات دون الإعلان عن الأسعار وحجبها عن التداول لرفع سعرها دون مبرر .

ضبط (المدير المسئول عن مخزن للمواد الغذائية بدائرة أول العامرية) لقيامه بتخزين كميات كبيرة من السلع الأساسية " أرز – زيت طعام " داخل مخزن غير مرخص وغير معلن عنه بقصد حجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع بالأسواق ، وبحوزته (عدد 3 طن من الأرز معبأ داخل أجولة بدون فواتير أو مستندات " مجهول المصدر" - عدد 50 كرتونه من زيت الطعام بإجمالى 600 زجاجة) دون الإعلان عن الأسعار وحجبها عن التداول لرفع سعرها دون مبرر .

ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة تجميد بدائرة قسم شرطة الدخيلة) لقيامه بحيازة كميات من اللحوم المجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى بقصد طرحها للبيع لجمهور المستهلكين ، وبحوزته (350 كيلو جرام من اللحوم المجمدة "قلوب" داخل كراتين منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى) .

مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

إضطلعت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (4102) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (12595) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (238) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (135) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة

أسفرت جهود الإدارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، عن ضبط (1385) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (6) قضايا .

فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (264) حكم قضائى متنوع.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (31) قضية .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1513) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط (2) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (4) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.